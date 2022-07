Terra Amara, Zuleyha e Yilmaz sono una coppia nella vita reale? Ecco la verità

Anticipazioni TV

Hilal Altinbilek e Ugur Gunes sono una coppia fuori dal set di Terra Amara? Tutta la verità sui protagonisti della soap di Canale 5.

La nuova soap di Canale 5, Terra Amara, sta incuriosendo il pubblico che si è lasciato trasportare nell’atmosfera della Turchia anni Settanta, e dall’amore proibito ma fortissimo tra Zuleyha e Yilmaz. La complicità tra i due attori è talmente evidente che ci si chiede: saranno una coppia anche nella vita reale? Ecco la verità su Hilal Altinbilek e Ugur Gunes.

Terra Amara, Zuleyha e Yilmaz… che intesa!

I due protagonisti di Terra Amara sono il cuore pulsante di questa nuova soap turca, approdata su Canale 5 da pochissime settimane, ma già amatissima dal pubblico. L’amore proibito, impossibile eppure indiscutibile tra Zuleyha e Yilmaz fa battere il cuore, soprattutto perché il destino sembra essere totalmente avverso a questa coppia, che ha la sfortuna di non essere quella che le persone attorno a loro hanno sempre immaginato. Negli anni Settanta in Turchia, infatti, la donna non aveva particolare autonomia decisionale, soprattutto nelle zone più rurali dove era il capo famiglia a decidere il futuro delle figlie o delle sorelle. A colpire il pubblico, oltre la trama decisamente particolare, è la chimica che si avverte tra gli attori che interpretando Zuleyha e Yilmaz. I due sono talmente complici e affiatati che c’è chi sospetta che tra loro vi sia stato un flirt anche nella vita reale. Ma sarà veramente così?

Terra Amara, Zuleyha e Yilmaz fanno coppia fuori dal set?

Hilal Altinbilek e Ugur Gunes, gli interpreti di Zuleyha e Yilmaz in Terra Amara, si sono mostrati molto felici di condividere insieme gli eventi legati alla soap, che ha avuto un successo particolarmente strepitoso in Spagna. I due attori si sono lasciati fotografare abbracciati, mentre si sorridono complici e a qualcuno è iniziata a balenare in mente l’idea che tra Hilal e Ugur ci fosse del tenero, ma è davvero così? La bella attrice di Zuleyha è stata impegnata nel 2016 con il figlio dell’iconica attrice turca Oya Aydogan, per poi essere paparazzata con Metin Hara, ex della supermodella Adriana Lima. Al momento, tuttavia, Hilal è felicemente single e proiettata sulla carriera. Stessa cosa vale per Ugur che, forse proprio per mettere a tacere le chiacchiere sulla possibile relazione con la collega di Terra Amara, si è dichiarato single e senza alcuna intenzione di mettersi alla ricerca dell’anima gemella. I fan della soap dovranno arrendersi, l’amore tra Zuleyha e Yilmaz è vero solo in tv!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.