Terra Amara: Le puntate della Nuova Soap Turca su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Le puntate della nuova Soap Turca di Canale 5 intitolata Terra Amara, sono disponibili gratuitamente on demand su Mediaset Infinity.

Le soap turche hanno ormai conquistato l'Italia. Dopo il successo di Bitter Sweet, Daydreamer e Brave and Beautiful, da lunedì 4 luglio 2022, su Canale 5 è arrivata Terra Amara. La soap, andata in onda per la prima volta in Turchia il 13 settembre 2018, racconta la storia d'amore travagliata da Yilmaz e Zuleyha. I due amanti, fuggiti dal loro paese d'origine a causa di un omicidio, troveranno asilo nella tenuta di Demir Yaman, un uomo molto ricco che si innamorerà a prima vista di Zuleyha. I due amanti cercheranno in ogni modo di salvare la loro relazione anche quando il destino sembrerà deciso a separarli. La serie, il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova, va in onda in chiaro dal lunedì al venerdì su Canale 5 e tutte le puntate sono disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Terra Amara: ecco la Trama della nuova Soap Turca di Canale 5

La soap Terra Amara, il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova, si compone di quattro stagioni da circa 38 episodi ciascuna. La serie è andata in onda per la prima volta in Turchia, nel settembre 2018 e si è conclusa a giugno di quest'anno. Lo scorso 4 luglio 2022 è approdata su Canale 5. Protagonisti di questa nuova storia d'amore tormentato, ambientata negli Anni Settanta, sono Yilmaz e Zuleyha, interpretati dagli attori Ugur Gunes e Vahide Percin.

Yilmaz e Zuleyha sono due giovanissimi amanti, in procinto di sposarsi ma costretti a fuggire dal loro paese d'origine a causa di un omicidio. Per salvare la sua amata dalle grinfie del perfido Nasih – che voleva stuprarla per costringerla a un matrimonio riparatore – Yilmaz si è macchiato le mani di sangue. Per evitare il carcere, il giovane decide di raggiungere Çukurova, nella provincia di Adana, per trovare aiuto da un suo vecchio commilitone. Sale così su un treno, pronto a cominciare una nuova vita, lontano dai suoi cari.

Zuleyha scopre che il suo fidanzato si è dato alla fuga e decide di seguirlo. Lo raggiunge così sul treno, pronta a tutto pur di salvare il loro amore. I due innamorati hanno intenzione di arrivare a destinazione e procurarsi dei documenti falsi. Con le loro nuove identità riusciranno a vivere serenamente insieme. Purtroppo però durante il viaggio i due vengono derubati e senza soldi, sono costretti a raggiungere la fattoria della famiglia Yaman, dove lavora Gaffur, ex commilitone di Yilmaz. Accolti e assunti da Hunkar, la padrona della tenuta, i ragazzi devono fingere di essere fratello e sorella. Purtroppo però la loro bugia viene presto scoperta.

I due ragazzi sono presto coinvolti in gioco pericoloso. Hunkar, scoperto che Zuleyha è incinta, sfrutterà questa notizia per cancellare da suo figlio Demir la terribile accusa di sterilità. Costringe la ragazza a sposare il suo primogenito e a fingere che il bambino sia di suo marito. Per evitare che Yilmaz possa fermare le nozze, lo fa arrestare accusandolo di omicidio. È da qui che inizia la lotta per salvare un amore che sembra impossibile, tra intrighi, tranelli e tradimenti che vedono protagonisti tutti gli abitanti della tenuta e la cattivissima Sermin, cugina di Demir, pronta a tutto per mettere mano sul patrimonio di famiglia. Zuleyha e Yilmaz riusciranno a ricontrarsi e a vincere contro un destino a loro avverso?