Terra Amara, ecco chi è davvero Zuleyha: carriera e vita privata dell'attrice Hilal Altinbilek

Conosciamo meglio la vita privata, la carriera e scopriamo tutte le curiosità su Hilal Altinbilek, l’attrice di Zuleyha in Terra Amara, la nuova soap di Canale 5.

La nuova soap turca in onda su Canale 5, Terra Amara, ha incuriosito il pubblico, anche grazie al talento di Hilal Altınbilek, l’attrice che interpreta la giovane Zuleyha. Ma chi è la star turca, cosa sappiamo sulla sua vita privata, sulla sua carriera e quali pettegolezzi la circondano? Conosciamo meglio Hilal Altınbilek.

Hilal Altınbilek è Zuleyha nella soap Terra Amara

Nata a Smirne, terza città più popolosa della Turchia dopo Istanbul e Ankara, l’11 febbraio 1991 sotto il segno dell’Acquario, Hilal Altınbilek ha origine kosovare. Sin dall’infanzia si interessa al teatro, prendendo parte a qualche corso e ad alcune rappresentazioni durante la scuola elementare. Crescendo Hilal approfondisce lo studio di recitazione e teatro, mentre porta avanti il corso di Economia Aziendale presso l’Università di Ege, per conseguire la laurea. Dopo aver studiato a Istanbul presso il Müjdat Gezen Art Center, la Altınbilek fa la sua prima apparizione televisiva nel 2011 sulla Fox, con il ruolo di Irei nella serie Derin Sular. L’attrice è al settimo cielo, dopo una vita di sacrifici e studio, finalmente qualcuno l’ha notata e scritturata. Inoltre, al pubblico piace molto e il suo seguito inizia ad ampliarsi.

Terra Amara, chi è Hilal Altınbilek? Vita privata e carriera

Dopo l’esordio nel 2011, Hilal entra nel cast della serie televisiva Karagul, alla quale prende parte per ben tre anni fino al 2016. Nello stesso anno, dopo aver lasciato il set, l’attrice turca approda nella serie Hayatımın Aşkı, con il ruolo di Nil e poi la volta… Nel 2018, la Altınbilek appare nel film per il grande schermo Çocuklar Sana Emanet, per la regia di Cagan Irmak, dove impersona Yesim. Nello stesso anno, la ATV la scrittura come protagonista di Terra Amara, traduzione di Bir Zamanlar Çukurova. La soap le dà grandissima visibilità e Hilal viene candidata a tantissimi premi come Migliore Attrice ai Turkey Youth Awards, ad esempio, ma anche all’ International İzmit Film Festival. La popolarità aumenta ma Hilal appare ancora una ragazza ben radicata alla realtà, lontano dai fasti del mondo glamour dei Vip.

Hilal Altınbilek: marito, figli e curiosità sull’attrice di Terra Amara

La protagonista di Terra Amara, la nuova soap turca di Canale 5, è molto legata alla sua famiglia, soprattuto al padre Ozdemir, come dimostrano le foto per festeggiare il suo compleanno su Instagram. Con più di un milione di followers, Hilal riesce comunque a rimanere piuttosto riservata, preferendo parlare di sé stessa attraverso le foto sul set o gli scatti glamour delle copertine. Scopriamo, sempre grazie ai social, che l’attrice ha una passione spropositata per il suo cane Jupiter, un beagle simpaticissimo che addestra e con il quale trascorre tempo all’aria aperta. Hilal ama anche praticare badminton, e lunghe passeggiate immersa nella natura. Al momento, nessuno uomo sembra essere riuscito a conquistarla, l’attrice ha come obiettivo la carriera.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45.