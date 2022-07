Terra Amara: Ecco chi è davvero Yilmaz. Vita privata, carriera e foto dell'attore Ugur Gunes

Anticipazioni TV

Chi è l’affascinante interprete di Yilmaz Akkaya nella soap Terra Amara? Conosciamo vita privata, carriera e curiosità su Ugur Gunes.

La nuova soap turca sta spopolando su Canale 5, e ci sono già tanti fan di Terra Amara pronti a seguire nel dettaglio la trama, conoscere le Anticipazioni e scoprire tutto sul cast. Scopriamo insieme chi è Ugur Gunes, l’affascinante attore che presta il volto a Yilmaz Akkaya, ovvero l’uomo amato da Zuleyha Yaman e per il quale la giovane si strugge.

Chi è Ugur Gunes, Yilmaz Akkaya in Terra Amara?

Terra Amara è approdata su Canale 5 al posto di Brave and Beautiful, dopo il finale toccante tra Suhan e Cesur. Protagonisti della soap turca sono Yilmaz Akkaya e il suo crimine per difendere l’onore e la vita di Zuleyha Yaman, l’unica donna che abbia mai amato. Ad interpretare il giovane e sfortunato Yilmaz c’è l’attore Ugur Gunes. Nato ad Ankara, capitale della Turchia, nel 1987 sotto il segno dello Scorpione, Ugur è molto affezionato a suo fratello e a sua sorella. L’amore per la recitazione va di pari passo con la decisione di terminare i propri studi, arrivando anche a conseguire la laurea presso la Facoltà di Lingue, storia e geografia dell’università di Ankara. Dopo aver ottenuto il titolo di laurea e aver reso fiera la sua famiglia, Ugur decide di lanciarsi nel mondo della recitazione ma non si fa trovare impreparato. Gunes, infatti, si iscrive all'Università di Hacettepe dove ottiene la laurea in recitazione. Nel frattempo, Ugur trova spazio nelle sue prime apparizioni televisive che gli fanno comprendere di essere sulla giusta strada.

Terra Amara: vita privata e carriera di Ugur Gunes

Nel 2011, dopo anni di preparazione, Ugur esordisce nel ruolo di Eray nella serie Yeniden Başla. Due anni dopo è sul grande schermo nel film Şeytan-ı Racim, pellicola firmata dal regista Arkin Aktaç, e in Tamam mıyız?, questa volta diretto da Cagan Irmak. Dal 2014 al 2017, Ugur viene scritturato per diverse serie televisive, che accrescono la sua popolarità in Turchia, uno ad approdare nel cast di Terra Amara nel ruolo di Yilmaz Akkaya nel 2018. Concluse le riprese della soap nel 2021, l’attore viene immediatamente opzionato per una nuova serie televisiva mentre pochi mesi fa è tornato con successo sul grande schermo, con il film Dumlupınar: Vatan Sağolsun diretto da Can Ulkay. La popolarità raggiunta con Terra Amara, inoltre, porta Ugur a vincere il Premio per il miglior trio di serie al Golden Palm Awards 2019. Al momento, Ugur è felicemente single nonostante non abbia mai nascosto il suo desiderio di sposarsi e formare una famiglia. L’attore è alla ricerca della propria anima gemella ma non ha intenzione di dedicare tutto il suo tempo libero a questo: Ugur crede che quando la donna della sua vita busserà alla sua porta, lui se ne accorgerà. Nel frattempo, l’attore tiene costantemente aggiornati i suoi 606mila followers su Instagram, pubblicando tanti scatti e notizie sui suoi nuovi progetti.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.