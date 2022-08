Terra Amara: ecco chi è davvero Gulten. Biografia e Carriera dell’attrice Selin Genç

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio l’attrice Selin Genç, che presta il volto a Gulten nella soap turca Terra Amara, in onda su Canale 5.

Bella e talentosa, Selin Genç fa parte del cast di Terra Amara, la soap turca sbarcata su Canale 5. Conosciamo meglio la biografia, la carriera e qualche curiosità sulla vita privata dell’interprete di Gulten.

Terra Amara, Selin Genç è Gulten

Selin Genç è nata a Istanbul il 26 giugno 1994, sotto il segno del Cancro, e ha 28 anni. Suo padre è originario di Adana e l’attrice è molto affezionata a questa regione, alla quale sente di essere legata. Selin inizia ad appassionarsi allo studio della recitazione durante la scuola secondaria, partecipando agli spettacoli teatrali della sua scuola con grande passione e tenacia. Conclusi gli studi, Selin è ancora indecisa sul proprio futuro, anche se nel suo cuore rimane la consapevolezza di voler tentare una strada come attrice. Per questo, dopo essersi iscritta presso la facoltà di Ingegneria industriale, ha lasciato l’Università di Isik per iscriversi a quella di Selcuk, che ovvero un ottimo corso di Teatro presso il Conservatorio di Stato. Così, Selin completa il suo ciclo di studi e ottiene la laurea dopo aver perfezionato la sua esperienza sul campo, incontrando anche l’attrice Vahide Percin che sarà poi la perfida Hunkar Yaman in Terra Amara. Così, nel 2016, l’attrice affronta la prima esperienza teatrale con lo spettacolo Murder Ballad.

Selin Genç è Gulten nella soap Terra Amara

Selin si è distinta durante gli studi e per questo è finita tra le scelte dei registi per alcune serie televisive, tra cui Terra Amara. Nella soap turca, che sta conquistando il pubblico di Canale 5, Selin interpreta Gulten Taskin Cigerci. Grazi alla sua interpretazione, è stata candidata come Miglior attrice televisiva non protagonista ai Turkey Youth Awards del 2020. Dopo questa esperienza, che ha reso l’attrice piuttosto nota a livello nazionale ed europeo, Selin ha accettato il ruolo di Bahar nella serie Sana Soz e, nel 2022, approda in una nuova serie tv che piace moltissimo al pubblico. Su Instagram, Selin è seguita da ben 305mila followers che si divertono ad osservare gli scatti dell’affascinante attrice, che si premura di non condividere mai la sua vita privata, lasciandoci intendere che è ancora single e che la sua unica passione, almeno per il momento, sono gli animali.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.