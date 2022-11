Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha pronta ad uccidere Demir!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha, estenuata dai soprusi che subisce da parte di Demir, gli punta contro la pistola... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Zuleyha ha un solo figlio, Adnan, avuto con Yilmaz. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che la giovane darà alla luce la figlia di Demir, Leyla. La nascita della bambina, però, non farà sì che la Altun smetterà di pensare all'ex fidanzato. Geloso, il marito prenderà qualche drastica decisione... che spingeranno la ragazza a sparargli! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Nasce la figlia di Zuleyha e Demir, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Zuleyha ancora innamorata di Yilmaz, e pertanto ancora determinata a fuggire dalla tenuta, i telespettatori turchi l'hanno già vista dare alla luce la figlia di Demir. Infatti, se il piccolo Adnan non è realmente il figlio del marito, bensì del suo ex fidanzato, la piccola Leyla è invece la legittima erede dello Yaman. Tuttavia, benché i coniugi abbiano messo al mondo una bambina insieme, in verità la giovane non ha mai smesso di pensare all'Akkaya...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz fa una sconcertante scoperta...

L'ex meccanico ha voltato pagina, sposando la dottoressa Mujgan, ed intende rispettare l'impegno preso. Tuttavia, poco dopo essere convolato a nozze con la bella pediatra, Yilmaz ha fatto una scoperta sconvolgente: la Altun è stata costretta da Hunkar a diventare la moglie di suo figlio! Alla luce di questa presa di coscienza, per il ragazzo non è affatto facile andare avanti... così come non lo è per la sua amata!

Zuleyha spara a Demir, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Demir non tollera che Zuleyha continui a pensare all'Akkaya, soprattutto adesso che la loro famiglia si è allargata. L'atteggiamento dell'uomo diviene sempre più inquietante, fino a quando, del tutto fuori controllo a causa della gelosia, prende una terribile decisione: la consorte non potrà avere più niente a che fare con Adnan e Leyla! Dopodiché, lo Yaman arriverà persino a rapirla... Come reagirà la Altun? Furibonda per il trattamento che le ha riservato il migliore amico di Cengaver, l'ex sarta si presenterà alla villa, pronta a sparargli! Che cosa succederà? Zuleyha ucciderà Demir? Quel che è certo è che un colpo partirà...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.