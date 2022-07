Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha disperata. Yilmaz è morto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia. Nelle nuove puntate della soap di Canale 5, Zuleyha apprenderà che Yilmaz è rimasto vittima di un incendio scoppiato in carcere e si dispererà per la morte dell’amato.

Momenti tesi e drammatici nelle prossime puntate di Terra Amara. Le Anticipazioni sulla soap turca, in onda su Canale 5, ci rivelano che Gaffur impedirà a Yilmaz Akkaya di fuggire dalla prigione, riconsegnandolo alla polizia, dove ad attenderlo c’è Veli, il fratellastro di Zuleyha Altun. Per una serie di terribili equivoci, quest’ultima si convincerà che Yilmaz è morto durante un incendio scoppiato vicino al sua cella, arrendendosi all’idea di dover rimanere per sempre la moglie di Demir Yaman. Scopriamo nel dettaglio cosa rivelano le trame.

Yilmaz evade dal carcere nelle nuove puntate di Terra Amara

Zuleyha Altun è stata costretta a sposare Demir Yaman, fingendo che il bambino che porta in grembo sia suo. Ad architettare la terribile messinscena è stata Hunkar, decisa a separare Zuleyha da Yilmaz Akkaya, al punto da vendere il giovane alla polizia attraverso una segnalazione sull’omicidio di Naci. Così, Yilmaz si trova in carcere ma non ha intenzione di lasciare la sua amata nelle mani di Demir e, proprio mentre viene emessa la sua condanna a morte, evade per raggiungere Zuleyha. Peccato che la prodigiosa avventura sia bruscamente interrotta da Gaffur, che lo immobilizza e lo riconsegna alla polizia. L’arresto è immediato e questa volta Yilmaz viene tenuto sotto stretta sorveglianza dai funzionari. In carcere, Yilmaz ritroverà una delle persone che più odia al mondo…

Anticipazioni Terra Amara: Yilmaz contro Veli

Nelle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca di Canale 5, Yilmaz viene riconsegnato alla polizia dopo il suo tentativo di evasione e in cella scopre che ad attenderlo c’è Veli, il fratellastro di Zuleyha colpevole di tutta la sequenza dei fatti che lo hanno portato a uccidere Naci. La perfida Hunkar, consapevole che in carcere Veli avrebbe incontrato Yilmaz, fa a avere all’uomo un biglietto che svela le nozze tra la sorellastra e Demir. La notizia sconvolgerà Yilmaz al punto di provocare uno scontro fisico con Veli, che finirà per colpire una fonte di calore e innescare un incendio. La situazione degenererà rapidamente e la polizia non riuscirà a trarre in salvo tutti i detenuti. Saranno ben 4 i deceduti durante questo terribile episodio. Yilmaz si salverà o rimarrà vittima delle fiamme? Per Zuleyha ci sarà una sorpresa agghiacciante.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha disperata!

Tra le vittime dell’incendio compare il nome di Yilmaz e per Zuleyah questo sarà troppo. In realtà la lista dei deceduti è stata manomessa, ma la giovane lo ignora ed è certa che l’uomo che ama sia morto. Le Anticipazioni della soap ci svelano che a questo punto assisteremo ad un salto temporale di qualche mese, che porterà Zuleyha al settimo mese di gravidanza, intenta a far funzionar il matrimonio con Demir Yaman ma ancora innamorata di Yilmaz, seppur certa che sia defunto. La giovane, infatti, non si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre l’unico uomo che abbia mai amato e a complicare le cose ci penserà la domestica Sanyie, gelosa della nuova signora della casa, che certerà di mettere i bastoni tra le ruote a Zuleyha.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.