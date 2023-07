Terra Amara, Anticipazioni Turche: Hunkar e Demir depongono le armi, pace fatta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5. Hunkar e Demir si perdonano a vicenda.

Il piccolo Adnan si è sparato accidentalmente e ora rischia la vita. Davanti a questa tragedia, Hunkar Yaman e il figlio Demir troveranno finalmente un compromesso e faranno pace. Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara, la soap in onda su Canale 5.

Terra Amara: Hunkar si ribella, ecco perché ha discusso con Demir

Nel corso di tutte le stagioni di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5 che sta stregando il pubblico con i suoi intrecci e la sua trama ricca di colpi di scena, Hunkar Yaman e il figlio Demir sono stati sempre più uniti che mai. Questo fino a quando Demir, reso pazzo di gelosia all’idea che Zulehya lo abbia tradito con Yilmaz, decide di impedire definitivamente alla moglie di incontrare i figli Adnan e Leila, portandoli in un luogo segreto ed escludendo anche Hunkar dalle sue decisioni. Questo gesto farà ragionare la Yaman che, vedendo il dolore atroce di una madre alla quale sono stati strappati i figli, deciderà di patteggiare per la nuora. La situazione diventerà ancora più critica quando Hunkar scoprirà che Demir ha affidato i bambini a Sevda Çağlayan, ex amante del padre Adnan, alla quale Demir ha comprato una lussuosa proprietà a Cukurova. Come se non bastasse, Demir dirà a tutti che considera Sevda al pari di una seconda madre, portando Hunkar a disconoscerlo come figlio, sentendosi umiliata a tradita nel profondo.

Anticipazioni Terra Amara: Hunkar sotto shock, il piccolo Adnan in pericolo

Furiosa e disgustata dal gesto del figlio, Hunkar si alleerà con Zulehya, fino a quando la nuora deciderà di rivelare al marito che il primogenito Adnan è in realtà figlio di Yilmaz. Non volendo sentir ragioni e perdere il suo ruolo di capofamiglia, Demir organizzerà la cerimonia di circoncisione del bambino, ma in queste circostanze Adnan sarà vittima di un tragico incidente. Mentre il figlio è sospeso tra vita e morte, Demir ritroverà l’appoggio e il sostegno della madre Hunkar. La donna, mettendo da parte l’orgoglio in un momento tanto delicato, sosterrà Demir durante l’operazione di Adnan, ricordandogli che non ha mai di pensare al suo benessere e di amarlo nonostante l’umiliazione che le ha fatto patire con la storia di Sevda. A quel punto, Demir rivelerà la verità sulla scelta di prendersi cura dell’ex amante del padre.

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Hunkar fanno pace

Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, Demir trova il coraggio di dire alla madre Hunkar che il padre Adnan lo ha pregato di prendersi cura dell’ex amante Sevda attraverso una lettera che ha scritto poco prima di morire. La verità verrà a galla e Hunkar racconterà al figlio di aver impedito al marito di lasciarla per proteggere proprio la sua infanzia, donandogli una famiglia almeno apparentemente unita. Demir, invece, racconterà alla madre di essersi affezionato alla cantante rispettando le volontà del padre, ma di non aver mai avuto intenzione di mancarle di rispetto. Finalmente arriverà la pace suggellata da un abbraccio, anche se le Anticipazioni ci rivelano che per mamma e figlio non ci sarà un lieto fine: la tragedia è dietro l’angolo.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.