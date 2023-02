Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir si pugnala per evadere dal carcere!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, per scampare alla condanna a morte e correre da Zuleyha, Demir compie un gesto disperato... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Demir è ancora un uomo libero, che, tra l'altro sta per diventare padre: Zuleyha aspetta un figlio da lui. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che lo Yaman finirà in carcere per l'omicidio di Cengaver. Nel momento in cui verrà a sapere che il nuovo Pubblico Ministero vuole farlo condannare a morte, e che Yilmaz è disposto a tutto pur di avere un faccia a faccia con Zuleyha, l'imprenditore si farà del male per riuscire ad evadere... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Demir finisce in carcere, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Demir ancora a piede libero, i telespettatori turchi lo hanno già visto finire dietro le sbarre. Il giorno della circoncisione di Ali, il figlioletto di Cengaver, quest'ultimo si è beccato una pallottola. Hatip, infatti, gli ha sparato a sangue freddo, uccidendolo. Il nuovo Pubblico Ministero, Julide Yalcinkaya, in nome della sua vecchia amicizia con Cengo, ha deciso di accelerare le indagini per risolvere il prima possibile il caso di omicidio. Pertanto, il PM non ha esitato a sbattere in carcere il signore di Cukurova, dato che, stando a ciò che si vociferava, i due, oltre ad essere ai ferri corti da tempo, poco prima che la vittima venisse uccisa, avevano discusso pesantemente in pubblico.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz viene scarcerato...

Lo Yaman, una volta che è finito dietro le sbarre, si è ritrovato un inatteso - e sgradito - compagno di cella: Yilmaz. I nemici giurati si sono azzuffati, ed è stato necessario l'intervento delle guardie carcerarie, che, dopo averli divisi, li hanno mandati in isolamento. Tuttavia, i due hanno continuato a parlare attraverso un muro, e l'Akkaya ha informato Demir della sua intenzione di andare da Zuleyha, non appena fosse tornato a piede libero. Ora sa che lei lo sposò soltanto perché ricattata da Hunkar, e non per amore. Così, nel momento in cui l'ex meccanico, grazie alla testimonianza di Fekeli, viene scarcerato, l'imprenditore comincia a tremare...

Demir evade e minaccia Zuleyha, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Lo Yaman sa che Yilmaz è determinato ad avere un faccia a faccia con la Altun, e sa anche che Julide Yalcinkaya è pronta a farlo condannare a morte. L'uomo deve trovare una via d'uscita, e deve trovarla in fretta, per salvare il suo matrimonio e la pelle. Demir, allora, si procura un oggetto appuntito e si pugnala. Quest'ultimo viene trasportato d'urgenza in ospedale, dove accorre la madre. Qui, Hunkar gli rivela che la moglie ed il suo ex fidanzato s'incontreranno presto lontano da Adana. Lo Yaman, senza esitare, elude la sorveglianza e fugge per raggiungerli; una volta che l'avrà trovata, il nipote di Azize fermerà Zuleyha, assicurandole che, se si vedrà con l'Akkaya, le toglierà di nuovo il piccolo Adnan!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.