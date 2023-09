Terra Amara, Anticipazioni e Trame turche: Mujgan incinta, duro colpo per Zuleyha

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca di Canale 5. Brutte notizie per Zuleyah, Mujgan è di nuovo incinta.

Le nuove puntate di Terra Amara promettono una serie di colpi di scena davvero interessati, soprattutto per quanto riguarda il contorto rapporto tra Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya. Geloso per il riavvicinamento con il marito Demir Yaman dopo l’assassinio della madre Hunkar, Yilmaz si scaglierà contro Zuleyha esortandola a scegliere se fuggire o meno con lui. Mujgan, ascoltatrice silenziosa della discussione, metterà fine a questo ipotetico piano di fuga lanciando una bomba: la donna è incinta per la seconda volta.

Yilmaz geloso nelle nuove puntate di Terra Amara

La morte di Hunkar Yaman, trovata assassinata, è ancora irrisolta e Demir non si dà pace. L’uomo ha organizzato una conferenza stampa per promettere una lauta ricompensa a tutti coloro che porteranno a galla la verità, ignaro che l’assassino di sua madre è molto più vicino di ciò che si pensa. Behice, infatti, ha portato tutti a credere che fosse Sevda la colpevole e, dopo il rilascio dell’ex amante di Adnan, le indagini si sono arenate. Durante la conferenza stampa, Demir ha chiesto a Zuleyha di essere al suo fianco, avendo ritrovato con la moglie una buona complicità grazie a questo sfortunato e terribile evento. Questo ha portato Yilmaz a mettere in serio dubbio le parole della donna che da sempre ama, dal momento che sembra che la Altun stia riflettendo se scappare o meno con lui come avevano pianificato tempo prima. La scenata di gelosia dell’Akkaya, tuttavia, sarà ascoltata anche da un’altra persona portando ad una serie di eventi inaspettati.

Anticipazioni Terra Amara: Mujgan teme il peggio

La scenata di gelosia di Yilmaz a Zuleyha non è passata inosservata come sperato. L’Akkaya si è lamentato con la sua amante, arrivando a mettere in dubbio il fatto che lei abbia realmente smesso di unirsi con Demir nel talamo nuziale. Offesa dalle accuse mosse da Yilmaz, Zuleyha decide di non rispondere e lascia il suo amante senza spiegazioni e con un dubbio cocente che lo divora insieme alla sua enorme gelosia. Questo scambio appassionato viene ascoltato segretamente da Mujgan. La donna ormai è consapevole di non poter avere la stessa rilevanza nel cuore del marito, ma non si sarebbe mai aspettata che Yilmaz accettasse di fuggire con Zuleyha lasciando il figlio Kerem Alì senza alcuna spiegazione. Per questo motivo, la Hekimoglu decide di vendicarsi con un astuto e crudele stratagemma.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan è di nuovo incinta?

Dopo aver compreso fino a che punto si spinge la passione e gelosia che il marito Yilmaz nutre per Zuleyha, Mujgan metterà in atto un piano crudele per convincere la Altun a non partire e lasciare Cukurova con l’Akkaya. La Hekimoglu, pronta a tutto affinché Yilmaz non la lasci tutta da sola smettendo anche di occuparsi del figlio Kerem Alì, segue Zuleyha in farmacia e, certa che lei stia ascoltando lo scambio con il banchista, annuncia di dover prendere alcuni farmaci poiché nuovamente incinta. Una notizia che lascia Zuleyha senza parole e con il cuore infranto: Yilmaz si è mostrato così geloso di Demir mentre lui non ha mai smesso di unirsi a Mujgan, dunque non c’è da fidarsi delle sue parole. Lo stratagemma del dottore dividerà per sempre i due innamorati? Non resa che attendere le nuove puntate di Terra Amara.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.