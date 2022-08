Terra Amara Anticipazioni dal 5 al 9 settembre 2022: Zuleyha si sacrifica per salvare Yilmaz e Demir

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 5 al 9 settembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap turca Terra Amara, in onda dal 5 al 9 settembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.35. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 5 settembre 2022

Dopo aver scoperto che Gulten si trova a casa di Yilmaz, Hunkar minaccia di cacciare dalla tenuta Gaffur e Saniye, se lei non tornerà immediatamente.

Puntata in onda Martedì 6 settembre 2022

Sabahattin, che ha fatto sviluppare le foto di sua moglie con Veli, affronta Sermin e le dice di voler divorziare. Veli, nel frattempo, convince Fusun a diventare sua socia.

Puntata in onda Mercoledì 7 settembre 2022

Yilmaz mentre sta accompagnando Nazire in ospedale insieme a Zuleyha, viene fermato da Demir, intenzionato ad ucciderlo. Zuleyha si mette tra i due per evitare il peggio.

Puntata in onda Giovedì 8 settembre 2022

Demir informa Hunkar della promessa fatta a Zuleyha: nonostante siano nemici, non proverà più a fare del male a Yilmaz e Fekeli. Successivamente, però, Fekeli trova Yilmaz in fin di vita e incolpa subito Demir. Saputo che Yilmaz si trova in coma in ospedale, Guffur lo raggiunge per ucciderlo. Fekeli però lo sorprende in tempo e lo mette alle strette per fargli confessare il coinvolgimento di Demir. Nel frattempo, grazie all'aiuto di Sabahattin, Zuleyha somministra a Hunkar un potente sonnifero.

Puntata in onda Venerdì 9 settembre 2022

Yilmaz esce dal coma e, una volta ripresosi, si candida a Presidente della Camera di commercio di Cukurova. Intanto Zuleyha, nonostante l'amore per Yilmaz, decide di restare insieme a Demir per salvaguardare l'incolumità di tutti. Nel frattempo Sermin smaschera e minaccia Veli di spifferare la verità su Yilmaz e Zuleyha; successivamente la donna cerca di ricattare anche Hunkar, che però la mette sotto scacco a sua volta usando la foto che la ritrae con Veli.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.35.