Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 7 settembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir, vedendo la moglie insieme all'ex fidanzato, tira fuori la pistola...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 settembre 2022, alle 16.30, dopo aver prestato soccorso a Nazire, Yilmaz accompagna Zuleyha a casa. Durante il tragitto, però, arriva Demir, che, accecato dalla rabbia, estrae l'arma. L'imprenditore è pronto a rispondere al fuoco. La protagonista, però, tenta di evitare uno spargimento di sangue...

Terra Amara Anticipazioni: Nazire sta male!

Zuleyha si stava dirigendo verso Nazire per consegnarle degli abiti, quando si è imbattuta in una scena che l'ha lasciata di stucco. La donna è nei pressi del torrente, in preda ad una crisi epilettica. La giovane si spaventa, ma sa di dover mantenere i nervi saldi, se vuole salvarla. Intanto, Yilmaz viene avvisato delle condizioni in cui si trova Nazire. Senza pensarci due volte, l'imprenditore si affretta ad andare da colei che, quando era in pericolo di vita, non ha esitato ad aiutarlo.

Demir sorprende Zuleyha e Yilmaz insieme, nelle Anticipazioni del 7 settembre 2022 di Terra Amara

L'Akkaya arriva da Nazire, che continua ad essere nel pieno di una terribile crisi epilettica. Tuttavia, il ragazzo nota subito che la donna non è da sola: al suo fianco c'è la Altun. Per quanto siano entrambi sconvolti nel rivedersi, poiché durante il loro ultimo incontro si erano detti addio per sempre, l'ex meccanico e la sua ex fidanzata portano insieme Nazire in ospedale. Scampato il pericolo, Yilmaz propone a Zuleyha di accompagnarla a casa. Lungo il tragitto, però, sopraggiunge Demir. Vedendoli insieme, quest'ultimo, neanche a dirlo, reagisce male...

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Yilmaz pronti ad uccidersi!

Lo Yaman si mette in mezzo alla strada, e punta la pistola contro il rivale in amore. Anche l'Akkaya estrae la sua arma, e la punta in direzione dell'uomo. L'ex sarta si trova metaforicamente e letteralmente tra due fuochi. La Altun trema di paura, e, con gli occhi colmi di lacrime, chiede a Demir di non commettere sciocchezze: prima di premere il grilletto, deve pensare alla loro famiglia, al piccolo Adnan... La protagonista riuscirà a fermare la mano del consorte?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 5 al 9 settembre 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:30.