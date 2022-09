Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 settembre 2022, alle 16.30, Sabahattin ha incastrato Sermin: ora la donna è costretta a concedergli il divorzio. Intanto, Veli sta cercando d'ingannare anche Fusun, proprio come ha fatto con Sermin...

Terra Amara Anticipazioni: Sabahattin vs Sermin!

Nel momento in cui Sabahattin ha scoperto che Sermin accusava Gulten di averle rubato tutti i suoi preziosi gioielli di famiglia, ha capito che c'era qualcosa sotto. Il medico è perfettamente cosciente che, se c'è una cattiva in questa storia, non è di certo la sorella di Gaffur. Infatti, mentre Sabahattin stima Gulten per la sua integrità morale, odia profondamente la moglie per la sua propensione ad architettare diabolici piani. Pertanto, il dottore non ha la minima intenzione di continuare ad essere il marito di Sermin.

Sabahattin inchioda Sermin, nelle Anticipazioni del 6 settembre 2022 di Terra Amara

Sabahattin disprezza e detesta con tutto se stesso la bionda, considerandola un essere spregevole. Nell'ultimo periodo, inoltre, Sermin non ha fatto altro che prendersela con l'innocente domestica, la povera Gulten, accusandola di essere l'amante del marito, nonché una ladra. Sabahattin, ancora più disgustato dal suo atteggiamento, ha quindi deciso che fosse giunto il momento di neutralizzarla una volta per tutte. Dopo aver indagato, l'uomo trova ciò che stava cercando. Sabahattin mostra alla cugina di Demir degli scatti compromettenti, in cui è insieme a Veli! Il medico ne approfitta per chiederle nuovamente il divorzio, convinto che stavolta non possa proprio rifiutarsi...

Terra Amara Anticipazioni: Veli inganna anche Fusun!

Il fratellastro di Zuleyha continua a mietere vittime. Dopo aver estorto con l'inganno del denaro a Sermin per poter continuare a giocare d'azzardo, Veli cerca di convincere Fusun a diventare sua socia. Il ragazzo sa come usare le sue doti da seduttore, e non si risparmia neanche con quest'altra donna. Veli sarà in grado di mettere a segno l'ennesimo colpo?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:30.