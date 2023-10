Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 ottobre 2023, alle 14.10, Mujgan, per evitare che gli abitanti di Cukurova le parlino male alle spalle, additandola in quanto nipote di un'assassina, decide di trasferirsi ad Istanbul. Tuttavia, la dottoressa, leggendo un giornale, scopre che anche in città si è già diffusa la notizia circa i crimini compiuti da Behice. Fikret, vedendo l'Hekimoglu junior sempre più triste e preoccupata, tenta di farle percepire tutto il proprio sostegno e tutto il proprio amore...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan ancora sotto shock...

Mujgan è ancora molto scossa per quanto accaduto di recente. Behice, dopo aver ammesso di aver ucciso Hunkar, con un ghigno beffardo stampato sul volto, si è gettata nel vuoto: ha preferito suicidarsi anziché farsi ammazzare da Demir, pronto a premere il grilletto per vendicare la madre. La dottoressa, oltre ad essere sconvolta per la morte della diabolica zia, è sconvolta anche e soprattutto per aver appreso soltanto da poco di aver sempre avuto al proprio fianco una spietata assassina...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli e Fikret dalla parte di Mujgan...

Fekeli e Fikret sono davvero dispiaciuti per il modo in cui si sente l'Hekimoglu junior. Nessuno dei due le dà alcuna responsabilità per le malefatte di Behice, ma non sanno come riuscire a convincere anche lei. Il ragazzo, nel frattempo, sta tentando in ogni modo di farle avvertire la propria presenza, tanto che l'ha persino accompagnata ad Istanbul per presenziare al suo fianco al funerale della spregevole donna...

Mujgan, oltre ad essere mortificata, ed oltre a sentirsi in parte responsabile per tutte le nefandezze compiute da Behice, si vergogna di essere associata a lei. Il medico, per tale ragione, sta valutando la possibilità di trasferirsi in città per evitare che gli abitanti di Cukurova le parlino alle spalle, additandola in quanto nipote di un'assassina. Tuttavia, l'Hekimoglu junior sta per scoprire che in realtà la notizia si è già diffusa anche ad Istanbul. Lo apprende attraverso un giornale. La ragazza è sotto shock. Fikret continua ad offrirle tutto il proprio sostegno, facendole capire di esserne sempre più innamorato...

