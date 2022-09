Terra Amara Anticipazioni 2 settembre 2022: Hunkar stringe un patto con Fekeli, e Demir s'infuria!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 2 settembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir non prende affatto bene che Yilmaz sia ancora vivo, e che Hunkar abbia preso accordi con Fekeli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 settembre 2022, alle 14.45, Demir ora sa che Yilmaz e Fekeli sono sopravvissuti al suo agguato. E accorgendosi delle occhiate d'intesa che Zuleyha si scambia con l'ex fidanzato, perde le staffe. Intanto, Hunkar e Fekeli stringono un patto...

Terra Amara Anticipazioni: Demir scopre che Yilmaz è vivo!

Demir e Cengaver hanno festeggiato la morte di Yilmaz e Fekeli, certi che entrambi siano saltati in aria nello stabile che loro due avevano riempito di esplosivo. L'uomo, però, sta per scoprire che, ancora una volta, il suo rivale in amore è riuscito a sopravvivere al suo agguato. Lo Yaman, insieme a Zuleyha, si recano ad una festa di fidanzamento... dove presenzia anche l'Akkaya. Il signore di Cukurova è sconvolto: l'ex meccanico è vivo e vegeto, e si sta scambiando delle intense occhiate con la moglie!

Demir folle di gelosia, nelle Anticipazioni del 2 settembre 2022 di Terra Amara

Demir si è accorto del modo in cui la Altun e Yilmaz si continuano a guardare: la loro complicità è palpabile. La protagonista, allora, si ritrova di nuovo a subire l'ira funesta del marito. Convinto che Zuleyha sia ancora segretamente innamorata dell'ex fidanzato, lo Yaman le fa una scenata di gelosia in piena regola. La giovane sta tentando di tranquillizzarlo, ma con scarsi risultati: il consorte è una furia cieca!

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar e Fekeli stringono un patto...

Fekeli ed Hunkar, finalmente, si ritrovano faccia a faccia. Il primo vorrebbe che quest'ultima lo stesse ad ascoltare, perché ritiene sia giunto il momento che entri a conoscenza della verità. Dopo una lunga conversazione, i due stringono una accordo, in cui è prevista una tregua tra i loro figli. Quando lo viene a sapere, Demir si ribella: il suo unico desiderio è uccidere Yilmaz!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.