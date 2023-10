Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 17 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che Fekeli assiste al bacio tra Mujgan e Fikret. Ecco la sua reazione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 ottobre 2023, alle 14.10, Mujgan e Fikret si baciano di nuovo, ma stavolta qualcuno li vede: Fekeli. Quest'ultimo, scosso, va sulla tomba di Yilmaz in cerca di risposte; dopodiché, raggiunge il nipote, e gli rivela di essere disposto a dare loro la propria benedizione, però soltanto nel caso in cui faccia sul serio con la dottoressa. Intanto, alla tenuta arriva un tassista, il quale sostiene di essere un testimone dell'omicidio di Hunkar...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan parla chiaro con Fikret!

Per quanto abbia tentato di negarlo a se stessa, Mujgan non può più far finta di niente: si è innamorata di Fikret. Anche se Yilmaz è morto da poco, ed anche se Behice continua a dirle che il nipote di Fekeli non sia alla sua altezza, la dottoressa deve dare ascolto al proprio cuore, che fa a gran voce il nome di Fikret. D'altra parte, l'Hekimoglu ha il timore che quest'ultimo non faccia sul serio; pertanto, il medico è andata a prenderlo di petto, determinata a mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Senza giri di parole, Mujgan ha detto all'amato di ricercarla soltanto quando saprà davvero che cosa vuole da lei...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli vede Mujgan e Fikret baciarsi!

Dopo il discorso che gli ha fatto l'Hekimoglu, Fikret si è preso del tempo per riflettere, però, la sera stessa, sente di avere già una risposta da darle. Il fratellastro segreto di Demir raggiunge la madre del piccolo Kerem Ali e la bacia sulla bocca. Quello che i due amanti non sanno è che stavolta qualcuno li ha visti. Fekeli ha assistito al loro bacio, ed ora è piuttosto confuso; così, l'uomo si reca sulla tomba di Yilmaz per schiarirsi le idee. In seguito, Fekeli raggiunge Fikret e gli fa sapere di essere al corrente di ciò che c'è tra lui e sua nuora. Lo zio aggiunge che è disposto a dare loro la propria benedizione, a patto che abbia intenzioni serie con Mujgan...

Spunta un testimone, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 17 ottobre 2023

Alla tenuta sta per accadere qualcosa che cambierà per sempre il corso degli eventi. Un tassista bussa alle porte della villa. L'uomo sostiene di essere un testimone dell'omicidio di Hunkar. L'autista racconta che, il giorno in cui la signora fu uccisa, accompagnò personalmente una persona sul luogo del delitto, ossia alle rovine; si tratta di una donna corpulenta, dai capelli corti e neri. Dopodiché, benché la descrizione fosse già sufficiente per capire a chi si stesse riferendo, fa persino il suo nome: Behice Hekimoglu.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.