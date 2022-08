Terra Amara Anticipazioni 16 agosto 2022: Yilmaz tormentato dai sensi di colpa. Ecco che cosa ha fatto...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 16 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che l'Akkaya non riesce a darsi pace per ciò che ha fatto. Intanto, lui e la Altun non fanno che inseguirsi... senza raggiungersi mai!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 agosto 2022, alle 14.45, Fekeli consola ed ammonisce Yilmaz, il quale è avvilito per aver investito un pastorello. Intanto, Gaffur accusa i braccianti di essere degli ingrati, perché il loro benefattore è Demir, non l'ex meccanico! Per finire, sia l'Akkaya che Zuleyha chiedono aiuto a Gulten. La ragazza consegna a quest'ultima una lettera per l'amato... che però finisce in mani sbagliate.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz si sente colpevole...

Yilmaz è tormentato dai sensi di colpa. Il protagonista, nel tragitto verso la tenuta, ha accidentalmente investito un pastorello, Mistik. Per fortuna, l'Akkaya non ha ucciso il ragazzo, anche se lo ha ferito gravemente. Mistik è finito in ospedale, e l'ex meccanico è un'anima in pena. Fekeli lo consola, ma lo ammonisce: deve prestare più attenzione, perché, adesso che è una delle personalità di spicco di Cukurova, ha tutti gli occhi puntati contro.

Gaffur contro i braccianti, nelle Anticipazioni del 16 agosto 2022 di Terra Amara

Gaffur, ancora una volta, s'impegna affinché Demir sia fiero di lui. Gaffur ha scoperto che Yilmaz è diventato il proprietario di un'importante industria tessile; ora che è ricco, grazie all'eredità affidatagli dal padrino, appunto Fekeli, il giovane non fa che prodigarsi affinché i braccianti possano finalmente vedere migliorate le loro condizioni. L'Akkaya, dunque, è il loro paladino. Il marito di Saniye, però, non ci sta, e se la prende con tutti i poveri dipendenti, accusandoli di essere degli ingrati: il loro benefattore è sempre stato uno, ossia lo Yaman, non l'ex fidanzato di Zuleyha!

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz e Zuleyha non riescono ad incontrarsi!

Yilmaz si dirige in fretta e furia da Gulten. La fanciulla, non appena lo vede, è al settimo cielo, convinta che l'amato sia andata a cercarla perché desideroso di rivederla. Tuttavia, il cuore di Gulten va in frantumi nel momento in cui l'Akkaya le chiede di metterlo in contatto con la protagonista. Anche la Altun, poco dopo, si rivolge all'amica per affidarle una lettera da consegnare all'ex promesso sposo, ma, purtroppo, Gaffur la intercetta prima e corre a riferirlo al suo signore!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 16 al 19 agosto 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.