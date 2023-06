Terra Amara Anticipazioni 13 giugno 2023: Zuleyha dice addio per sempre a Yilmaz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 13 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha, con il cuore a pezzi, proibisce a Yilmaz di tornare farle visita...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 giugno, alle 14.10, Zuleyha, per evitare di far innervosire ancora di più Demir, e per tutelare Adnan e Leyla, vieta a Yilmaz di continuare a farle visita in carcere. L'ex sarta gli chiede di uscire per sempre dalla sua vita...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha in prigione...

Zuleyha, disperata per essere stata separata da Adnan e da Leyla, ha commesso una pazzia: ha rubato la pistola a Fekeli ed ha sparato tre colpi a Demir. Mentre quest'ultimo, la cui vita era appesa ad un filo, veniva operato d'urgenza in ospedale, l'ex sarta veniva arrestata e trasportata in carcere. Per la Altun non è stata affatto facile abituarsi a stare rinchiusa dentro a quattro mura, lontana dai figlioletti e con delle perfide compagne di cella. Le altre detenute, bistrattandola per il suo status agiato, l'hanno esasperata a tal punto da spingerla a rompere una brocca per minacciare una di loro con un pezzo di vetro.

Terra Amara Anticipazioni: Demir condanna Zuleyha!

Nel momento in cui lo Yaman si è risvegliato dal coma, ha immediatamente fatto sapere che non avrebbe mosso un dito per salvare la moglie. Dopodiché, l'uomo si è recato in prigione per assistere ad una conversazione tra Zuleyha e Yilmaz, che andava di frequente a farle visita. In seguito, invece, Demir si è presentato in tribunale per il processo alla consorte, e con le sua testimonianza ha cancellato in un solo colpo le sue speranze di tornare a piede libero...

Zuleyha dice addio a Yilmaz, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 13 giugno 2023

Quando l'ex meccanico si è accorto che il suo acerrimo nemico, con le sue dure parole, stava condannando la Altun, è andato su tutte le furie. I due si sono scontrati e sono stati arrestati. Una volta che l'Akkaya torna in libertà, l'ex fidanzata gli fa sapere di aver preso un'importante decisione. Zuleyha spiazza l'amato vietandogli di continuare a recarsi in carcere per farle visita. Se Yilmaz insisterà con il volerla andare a trovare, lo Yaman si arrabbierà ancora di più e tutti correranno dei grandi rischi, a partire da Adnan e Leyla. La giovane a malincuore, ma con determinazione, chiede al ragazzo di uscire per sempre dalla sua vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 12 al 18 giugno 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.