Terra Amara Anticipazioni 12 aprile 2024 Puntata Serale: Fikret fa la proposta a Zuleyha, ma lei sposa Hakan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda la sera del 12 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Sermin e Betul si ritrovano di nuovo senza una casa, Zuleyha sta per spezzare il cuore di Fikret...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 12 aprile 2024, alle 21:20, Abdulkadir, furioso con Betul, che ha sposato Colak, dopo averla affrontata a brutto muso, la sbatte fuori di casa. L'uomo, infatti, ordina a Vahap di cacciare dall'abitazione sia l'amata che Sermin. Le due sono di nuovo senza un tetto sopra la testa. Intanto, Zuleyha ed Hakan si dirigono vero il Municipio per ottenere la licenza di matrimonio; poi, avvisano Lutfiye delle imminente nozze. Fikret, invece, essendo all'oscuro di tutto ciò, organizza una cena per fare la proposta all'amata...

Terra Amara Anticipazioni: Abdulkadir furioso...

Quando Sermin, alla ricerca della figlia, gli ha chiesto di aiutarla, Abdulkadir, ancora ricoverato in ospedale, le ha fatto sapere di non volerne più sapere niente di Betul. L'uomo, infatti, ha il cuore a pezzi, poiché l'amata ha preferito abbandonarlo in quelle condizioni per andare a sposare Colak, bramosa di potere e denaro com'è. Abdulkadir ha poi confidato ad Hakan di volersi riprendere il prima possibile e di mettere una pietra sopra a questa triste storia: ormai sapeva bene che Betul non meritava né il suo cuore né le sue lacrime.

Terra Amara Anticipazioni: Abdulkadir sbatte Sermin e Betul fuori di casa!

Il criminale sta meglio, ed è pronto a mettere in atto la sua vendetta. Abdulkadir non riesce a far finta che la mora non lo abbia ferito, ed è per questo motivo che sta architettando la sua vendetta. Dopo aver avuto un brutto faccia a faccia con Betul, l'uomo dà ordine a Vahap di sbattere sia lei che la madre fuori di casa. Pertanto, Sermin e sua figlia si ritrovano per l'ennesima volta senza un tetto sopra la testa! Che cosa ne sarà adesso di loro?

Fikret vuole fare la proposta a Zuleyha che però sposa Hakan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 12 aprile 2024

Zuleyha non ha più alcun dubbio: Hakan è una brava persona. La signora lo ha perdonato per averle mentito circa la sua vera identità, anche e soprattutto perché ha capito che invece lui non le ha mai mentito circa i suoi sentimenti. Di conseguenza, l'Altun ed il Gumusoglu decidono di tornare ad essere una coppia, e di convolare a nozze quanto prima. I due, proprio per questa ragione, si stanno dirigendo verso il Municipio per la licenza di matrimonio; dopodiché, danno la bella notizia a Lutfiye. Intanto, però, Fikret, finalmente ripresosi e all'oscuro di tutto ciò, sta organizzando una cena per lui e per Zuleyha: vuole farle una romantica proposta!

Terra Amara va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20 e la domenica alle 14:30.