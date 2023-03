Terra Amara Anticipazioni 10 marzo 2023: Zuleyha ha un malore. Abortirà?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 10 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che la nonnina si sente male, e Zuleyha la sta accompagnando in ospedale quando si sente male a sua volta...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il10 marzo, alle 14.10, sul letto di Zuleyha appare improvvisamente uno scorpione, che stava per pungere il piccolo Adnan. Pertanto, Hunkar ordina a Gaffur di fare una disinfestazione, mentre lei, la madre, la nuora ed il nipotino si trasferiranno temporaneamente al cottage. Qui, la signora Azize accusa un malore; la Altun si mette alla guida per portarla di corsa in ospedale, però d'un tratto è costretta a fermarsi, perché si sente male anche lei. La nonnina scompare. Per fortuna, sta per arrivare qualcuno in loro soccorso.

Terra Amara Anticipazioni: Il piccolo Adnan in pericolo!

Zuleyha può tirare un sospiro di sollievo: Demir ha chiesto ad Hunkar di cominciare a fidarsi di lei, proprio come sta facendo lui. La Altun si sente finalmente più libera, e, in un momento di spensieratezza, mette il piccolo Adnan, da poco dimesso dall'ospedale, a giocare sul suo letto. Il sorriso della giovane, però, si sta per trasformare in una smorfia di terrore: c'è uno scorpione vicino al bambino, ed è pronto ad attaccare!

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar ordina di disinfestare la tenuta...

Zuleyha riesce a portare via Adnan prima che lo scorpione lo punga. Sconvolta, la nuora raggiunge la suocera e le racconta tutto. Hunkar, altrettanto sconvolta, chiede a Gaffur di mettersi subito all'opera: urge una disinfestazione alla tenuta! E mentre il capomastro si accinge ad eseguire gli ordini, la signora, la nonnina, la Altun ed il bimbo si trasferiscono momentaneamente al cottage.

La nonnina e Zuleyha si sentono male, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 10 marzo 2023

Una volta che l'ex sarta resta sola con la signora Azize, quest'ultima si sente male. Zuleyha, in preda al panico, decide di portarla subito in ospedale. La ragazza fa salire Azize in automobile, e si mette alla guida. Tuttavia, poco dopo è la Altun stessa ad accusare un malore, e a svenire. La nonnina, spaventata, si dà alla fuga. Che cosa le succederà? E che cosa succederà alla donna incinta? Zuleyha rischia di abortire! Anticipazioni rivelano però che qualcuno sta per passare casualmente da lì...

