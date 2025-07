Temptation Island: Chi è Marco? Cognome, Età, Instagram. Tutto sul Fidanzato di Denise

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio uno dei fidanzati del reality show di Canale 5, Temptation Island, Marco!

Scopriamo qualcosa in più su Marco Raffaelli, il fidanzato di Denise che partecipa al reality show di Canale 5, Temptation Island!

Temptation Island: Ecco chi è Marco Raffaelli

Marco, il cui cognome è Raffaelli, ha 31 anni. Non sappiamo la data di nascita esatta, quindi non conosciamo neanche il segno zodiacale; tuttavia, dato che invece è nota la sua età, possiamo dedurre che sia nato tra il 1993 ed il 1994. Inoltre, ha origini romane. Sappiamo che vive e lavora a Roma, dove gestisce la sua attività, il b&b Raffaelli Suite.

Marco e Denise a Temptation Island

Marco partecipa a Temptation Island, programma ormai cult di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, perché la sua fidanzata, Denise, con la quale sta da quattro anni e con la quale convive da un anno e mezzo, ha scritto alla redazione per mettere alla prova il loro amore. Queste le sue dichiarazione in merito:

Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco, perché purtroppo non lo so più. Non so se mi ama e non mi fido di lui, soprattutto dopo aver scoperto un tradimento che risale a tre anni fa.

Lui ha controbattuto:

Ho fatto un errore, ma ad oggi penso di essere cambiato, perché negli ultimi anni le ho dato delle dimostrazioni forti: ho cambiato lavoro, ho aperto un'attiva, e ho deciso di andare a convivere con lei. Però il suo atteggiamento nei suoi confronti non è mai cambiato, anzi: sono sempre sotto controllo, sempre giudicato, e tutto quello che faccio non le va mai bene.

Al momento, però, all'interno del villaggio è Denise che si sta avviciando ad uno dei single, Flavio. Il loro feeling lampante sta mettendo a dura prova Marco, chiaramente geloso della fidanzata.

Temptation Island: Instagram di Marco Raffaelli

Il profilo Instagram ufficiale di Marco è @marcoraffaelli_64, ed attualmente conta circa 20.000 follower. Il profilo è privato, quindi bisogna far parte della cerchia dei suoi seguaci per vedere i suoi post. Nella sua bio leggiamo che è proprietario di Raffaelli Suite e che è organizzatore di viaggi ad Ibiza. Inoltre, lo troviamo anche su TikTok, sempre come @marcoraffaelli_64, e su Facebook: https://www.facebook.com/marco.raffaelli.9

