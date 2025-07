Tempesta d’Amore si ferma, da oggi stop alla Soap: ecco quando ricomincia

Anticipazioni TV

Da oggi, lunedì 7 luglio 2025, Tempesta d’Amore si ferma. Ecco quando ricomincia la soap di Rete 4 e quando andranno in onda le nuove puntate.

Con l’avanzare della stagione estiva, Mediaset propone nuovi palinsesti adatti al caldo torrido che ha avviluppato l’Italia, facendo prendere una pausa ad alcune delle soap più amate della sua rete. È il caso di Tempesta d’Amore, che come lo scorso anno, ci saluta oggi lunedì 7 luglio 2025, sospesa fino alla nuova stagione televisiva. Ecco tutti i dettagli.

Tempesta d’Amore si prende una pausa

Come ogni anno, Mediaset apporta significative modifiche ai palinsesti delle sue principali reti televisive durante la stagione estiva, e questo interessa anche le soap in onda su Rate 4 e Canale 5, con grande dispiacere dei fan che devono rinunciare alle loro storie preferite e attendere la nuova stagione televisiva. È questo il caso di Tempesta d’Amore, che questo anno ci saluta per una lunga pausa estiva. Dal 7 luglio 2025, infatti, la soap ambientata al Furstenhof viene sostituta dalle repliche della fiction turca La Rosa della Vendetta, già vista recentemente su Canale 5. Dunque quando torneranno tutti i protagonisti di Tempesta d’Amore? Al momento, stando ai palinsesti e se non ci saranno cambiamenti e slittamenti improvvisi, la soap torna in onda su Rete 4 a partire dal 1° settembre 2025. Ma cosa accadrà nelle nuove puntate e, soprattutto come ci siamo lasciati con le storie intriganti del favoloso ed elegante hotel?

Tempesta d’Amore, cosa è successo nell’ultima puntata

Cosa è successo nell’ultima puntata di Tempesta d’Amore andata in onda su Rete 4, prima della pausa estiva? Philipp ha sorpreso Ana con un bacio inaspettato ma lei non ha avuto la reazione sperata. Mentre lui si è affrettato a scusarsi, ammettendo che credeva che anche lei nutrisse dei sentimenti, Ana diventa una furia e lo lascia da solo. Vincent, invece, osserva atterrito tutta la dinamica da lontano, nascosto nell’ombra. Nel frattempo, Yvonne rassicura Erik sulle intenzione di Caspar, certa che non può essere lui l’uomo evaso da prigione di cui tutti parlano. Erik accetta di ospitarlo ma sente che qualcosa non va con Caspar e inizia ad indagare. Mentre il nuovo arrivato mette in subbuglio una delle coppie più forti della soap, si procede all’asta dell’affresco, un evento prestigioso per il Furstenhof, al quale sono stati invitate tante personalità di spicco.