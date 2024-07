Tempesta d'Amore Anticipazioni dall'8 al 12 luglio 2024: Shirin vuole rischiare. Si opererà!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dall'8 al 12 luglio 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Shirin vuole operarsi

Shirin vuole sottoporsi all’operazione di trapianto di cornea artificiale ma Michael le sconsiglia di procedere ora, visto che i suoi occhi non sono ancora guariti completamente.

Shirin non ascolta i consigli di Michael e pensa di procedere il prima possibile anche se è molto probabile che ci siano delle complicazioni.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Eleni e Leander pronti a vivere il loro amore ma…

Leander è deciso a confessare i suoi sentimenti per Eleni ma Noah gli rivela che la ragazza prova ancora amore per il suo ex fidanzato.

Eleni e Leander sono pronti a trascorrere del tempo come coppia ma non è facile visto che entrambi vivono in appartamenti condivisi. Max decide di dar loro una mano e dà loro la chiave della sua capanna. Purtroppo durante il tragitto, i due ragazzi assistono a un incidente e Leander deve correre in ospedale.

Alexandra spera che Eleni si riavvicini a lei ma la ragazza tiene comunque le distanze. Christoph è molto ferito dall’atteggiamento di Eleni e prende le difese di Alexandra.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Helene sta male?

Helene dimentica di andare a lavoro e André si preoccupa per lei. Quando il cuoco glielo fa notare, Helene si innervosisce.

Nonostante si sia innervosita, Helene decide di sottoporsi a una visita e Michael le consiglia di fare degli esami più approfonditi.

Valentina vuole mantenere le distanze di Michael ed è felice quando il medico la spinge a continuare la sua formazione in un altro reparto.

