Tempesta d'Amore Anticipazioni dall'8 al 12 aprile 2024: Josie sconvolta dalla proposta di André ma poi deve cedere!

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dall'8 al 12 aprile 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Valentina confessa i suoi segreti

Werner convince Robert a partecipare a uno speed dating ma le cose non vanno come previsto, tanto da portare Robert ad andarsene e a costringere André a sostituirlo. Lo chef, per liberarsi di una corteggiatrice, bacia Helene.

Valentina cancella una visita a Berlino che avrebbe dovuto fare con suo nonno e compare, senza avvertire nessuno, al Fürstenhof. Robert è molto felice di vederla ma Werner capisce che c’è qualcosa che non va e che la nipote nasconde qualche segreto.

Valentina confessa al nonno che Fabien l’ha lasciata ma anche che ha abbandonato gli studi. La giovane non ha il coraggio di dirlo a Robert e gli dice di essere stata assunta per uno stage in una radio locale. Robert contatta la radio e scopre che la figlia non è stata sincera.

Valentina, scoperte le sue bugie, è costretta a confessare al padre di essere in grande difficoltà. Robert tenta di aiutarla ma la giovane ha altre idee in testa per rimettere in sesto la sua vita.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Josie sconvolta dalla proposta di André ma poi deve cedere!

Shirin riesce a realizzare il suo sogno di truccare Dayita e deve ringraziare Gerry per questo. Robert, quando lo scopre, si infuria e Gerry prende le difese della Ceylan.

Robert ha già in mente di perdonare Shirin anche perché grazie al suo centro estetico, il Fürstenhof sta ottenendo una grande pubblicità.

Paul si impegna affinché Josie possa partecipare alla competizione di creazioni di cioccolato nonostante lei sia ancora in fase di tirocinio. Purtroppo, come era prevedibile, la sua candidatura viene respinta.

André cerca di risolvere la situazione di Josie e le propone di partecipare lui al concorso, presentando le sue praline. La ragazza rimane sconvolta da una simile proposta e rifiuta di cedere a questi compromessi. Poi però, vedendo che il Caffè Liebling comincia a soffrire per la concorrenza spietata della Schoko-Götter, torna indietro sui suoi passi.

Erik invece cerca di convincere Markus a riassumerlo come direttore amministrativo al posto di Paul e Markus sembra pure pronto ad accettare, peccato che Yvonne combini un pasticcio. Leon vuole continuare a sfidare Paul, nonostante non si sia ripreso del tutto dall’incidente. Josie non riesce a fermarlo.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Markus dichiara guerra a Christoph

Helene è sconvolta per il bacio di Andrè e per i sentimenti che prova per lui ma decide di non dirgli nulla, convinta che lo chef non ricambi il suo amore. Le cose potrebbero cambiare durante una cena organizzata da André per ringraziare la donna per averlo aiutato con i lavori di casa.

Christoph deve presentarsi in tribunale per risolvere una vecchia questione che riguarda Ariane. Alexandra gli offre il suo sostegno e dopo il trionfo nella causa, i due si avvicinano ancora di più.

Christoph è certo dei sentimenti che prova per Alexandra e le fa recapitare un mazzo di fiori. Markus, di cui Alexandra si sta prendendo cura dopo la botta ricevuta sul campo da golf, si infuria e dichiara guerra al suo rivale.

Eleni comincia ad avere dubbi sulla vendita del Fürstenhof dopo aver scoperto quante storie d’amore sono nate al suo interno.

Carolin decide di annullare il suo matrimonio con Michael ma non di mollare la presa con lui. I suoi pensieri sono però piuttosto confusi, visto che continua a pensare a Vanessa.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.