Tempesta d'Amore Anticipazioni dall'11 al 17 marzo 2024: Paul accetta di partire a Londra con Constanze!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dall'11 al 16 marzo 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 10.00.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Paul accetta di partire per Londra

Paul decide di partire per Londra così come Constanze gli ha chiesto. Il ragazzo prende questa decisione dopo aver avuto conferma da Josie che lei è felice insieme a Leon.

Josie non prende molto bene la partenza di Paul ed è triste di non rivederlo più mentre Constanze teme che la sua bugia venga scoperta.

Josie ricorda a Paul che prima di partire deve riscuotere il suo premio e che può seguire il laboratorio di praline da lei. Paul decide di riscuotere la sua vincita il giorno stesso e confessa a Constanze di aver deciso di stare da Josie. Proprio in quel momento il giovane riceve una notizia importante.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Josie e Leon felici di stare insieme

Leon e Josie si sono trovati a essere in competizione e la ragazza teme che questa situazione la faccia soffrire. Yvonne cerca di aiutare la figlia e organizza una serata karaole per lei e il suo compagno.

Leon ha trovato una soluzione per la rivalità tra lui e Josie ma soprattutto cerca di non pensare al fatto che Paul abbia seguito il laboratorio di praline insieme a Josie. Il giovane cioccolataio si convince a non essere geloso, visto che il suo rivale se ne andrà molto presto.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Max regala a Gerry un'auto

Christoph confessa ad Alexandra i suoi sentimenti e la donna, dopo aver ignorato le sue avances per diversi giorni, comincia a cedere. Peccato però che Markus, suo marito, arrivi all’improvviso al Fürstenhof.

Robert non vuole più pensare all’amore ma Michael lo convince a fargli da testimone. Werner torna dalla riabilitazione e incontra Markus, che gli rivela della ristrutturazione all’ala est dell’hotel. Peccato che nessuno dei due uomini sia a conoscenza del vero motivo per cui Alexandra si è trattenuta al Fürstenhof sino a ora.

Max decide di regalare un’auto a Gerry, che sta per prendere la patente. Helene è invece preoccupata per il figlio ma non glielo dice.

Max regala a Gerry un’auto usata e il ragazzo ringrazia sia lui che la madre per la fiducia che gli stanno dando. Peccato però che quando lui e Shirin andranno a fare un giro, una macchina si metta a pedinarli.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 10.00 su Rete4.