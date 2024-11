Tempesta d'Amore Anticipazioni dall’11 al 15 novembre 2024: Noah non ha dimenticato Valentina?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dall’11 al 15 novembre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dall’11 al 15 novembre 2024 . La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Valentina soffre per Noah

Valentina ha scoperto che Noah e Greta fanno coppia fissa e soffre d’amore nel vedere il ragazzo che ama con un’altra donna. Quando Noah si confronta con lei, piuttosto che con Greta, riguardo una delicata questione familiari che riguarda i suoi genitori, Valentina è felice ma l’idillio dura poco. Noaha, infatti, ha scritto un romantico biglietto per Greta e lei, per vendicarsi, rovescia il brodo che la cuoca ha preparato per un ospite importante. Robert, dopo aver scoperto cosa ha fatto Valentina, tenta di aiutarla ma Greta si accorge del brodo troppo salato e di quello che ha fatto la ragazza, andandosi a sfogare con Noah. Lui, scioccato, decide di affrontare Valentina. Il confronto non va come sperato e i due si separano in malo modo. Nonostante tutto, Greta consiglia a Noah di dare un’altra occasione a Valentina, mentre lei vorrebbe salvare la loro amicizia e organizza un incontro grazie all’aiuto di Werner. Durante la discussione, Valentina è costretta a rivelare la verità. Noah è spiazzato dal fatto che la ragazza sia ancora innamorata di lui e, nonostante il suo rapporto con Greta, non può negare di provare anche lui qualcosa di forte per Valentina.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Vanessa partorisce e va in crisi

Vanessa entra in travaglio prima del previsto e Carolin cerca di mantenere la calma nonostante la situazione d’emergenza. Per fortuna Julian incontra Leander che riesce ad assistere Vanessa durante il travaglio, scoperto che il bambino non è posizionato correttamente e che il parto sarà complicato. Vanessa riesce a dare alla luce il suo bambino e torna a casa con il piccolo Arthur, accolta calorosamente da tutti. La felicità, tuttavia, svanisce quando il bimbo inizia a non riuscire ad attaccarsi correttamente al seno. Alfons e Hildegard cercano di aiutare Vanessa con il suo problema di allattamento, mentre lei teme di non essere una buona madre a causa del rifiuto istintivo di Arthur.

Tempesta d’Amore: Leander scopre di essere vittima di un complotto

Dopo aver aiutato Vanessa durante il travaglio, Leander è deciso a dimostrare di essere un bravo medico e vuole ripulire la sua immagine dopo quanto accaduto negli ultimi mesi. Non avendo ottenuto nuovi risultati dal catalogo, scopre di un incontro segreto tra suor Gesine e Alexadra, che potrebbe confermare che ci sia un complotto contro di lui. Pronto a dimostrare la propria innocenza, Leander cerca di convincere Eleni che la dichiarazione è falsa ma lei rimane scettica e al dottore non resta che cercare di parlare con Gesine per scoprire qualcosa in più. La suora cede quando Leander promette di procedere per vie legali e finalmente il dottore vede un lieto fine per la sua carriera, peccato che Alexandra non sia pronta a cedere.

Tempesta d’Amore: Imani e Max ai ferri corti, lei fa affari con Markus

Max ha incontrato Imani ma tra loro la situazione si complica quando, avendo saputo che Vanessa sta per partorire, supera rapidamente la donna in bicicletta e le provoca una brutta caduta. In ospedale dopo esseri ferita ad una spalla, Imani vorrebbe affrontare Max a muso duro ma venendolo insieme al figlio ritorna sui suoi passi. Eleni, tuttavia, scopre cosa è successo a Imani e mette al corrente Max, che se ne dispiace molto. Sperando che in questo moda possa passare più tempo con Eleni, Alexandra incoraggia Christoph ad investire sulla starup di Imani e Max, pieno di rimorsi, cerca di conquistare Markus come investitore per aiutarla. Imani ha così due investitori, peccato che i due uomini si odiano talmente profondamente che è impossibile farli collaborare, spingendola a scegliere Markus con grande delusione da parte di Christoph. Per ringraziarlo del suo aiuto, Imani invita Max a colazione ma la gioia dell’uomo dura poco: a breve lei dovrà tornare a casa e non si vedranno più.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.