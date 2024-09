Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024: Ulrike bacia ancora Erik, poi lo pianta in asso!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 9 al 13 settembre 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Ulrike rovina i piani di Erik e Yvonne

Erik è costretto ad acconsentire alla richiesta di Werner e svolgere lavori non qualificati nell’albergo, finendo per incontrare Ulrike. Lei, tuttavia, si commuove quando Erik le spiega perché è costretto a lavorare sebbene fosse malato. Quando Yvonne scopre il bacio tra Erik e Ulrike comprende di non poter sopportare ancora a lungo la situazione ma la sua gelosia è messa a freno dai debiti dell’uomo. Dremel, nel frattempo, vuole vedere i risultati e Yvonne spera che l’infedeltà di Ulrike sia sufficiente, così chiede a Erik di aiutarla. Mentre Yvonne brucia di gelosia, Ulrike allontana Erik e ammette di aver proiettato su di lui sentimenti del passato, di una cotta d’infanzia che non avrà un futuro, e dunque nessun altro bacio. Erik vede così solo un modo per risolvere il suo problema con i soldi.

Helene e Andrè giungono ad un compromesso

Andrè vuole convincere Helene ad andare in Sudafrica con lui e per questo sfrutta l’idea di Max del progetto di condivisione multigenerazionale dell’appartamento, facendo credere a Max che sua madre stia mettendo in secondo piano la propria felicità per appoggiarlo. Max, desideroso di vedere la madre felice, le consiglia di rinunciare a quest’idea e partire piuttosto con Andrè, provocando uno svenimento nella donna che sente che tutti vogliono sbarazzarsi di lei. Dopo un brutto litigio, Max si rende conto che Andrè è dispiaciuto per le sue azioni e che lui e sua madre si amano e soffrono per la frattura che si è creata tra loro. Così, Max incoraggia Andrè a cercare di farsi perdonare ma sembra sia troppo tardi, Helene lo ha lasciato. Tumulto nel cuore di Helene che si sente divisa tra la voglia di perdonare Andrè e la consapevolezza di non essere ancora pronta. Lui, nel frattempo, prenota un appuntamento con Helene al salone di bellezza e qui, dopo un’altra discussione a cuore aperto, le propone un compromesso.

Robert si rende conto che Werner ha ragione

Robert vuole presentare ad un vasto pubblico, in occasione del prossimo festival di primavera, la sua cucina naturale all’aperto e sottopone la questione a Christoph. Lui, tuttavia, frena il progetto perché ne ha un altro con Alexandra ed è così che Robert capisce che Werner aveva ragione. Christoph e Alexandra detengono la maggioranza insieme e l’unico che possa contare ed essere a suo favore è Markus.

Valentina mette la gravidanza di Vanessa in pericolo!

Dopo l’incidente avventuro durante l’uscita con Vroni, Valentina è totalmente scioccata e fa fatica a concentrarsi anche quando deve dare il giusto farmaco a Vanessa, finendo per somministrare qualcosa che non è adatto alle donne incinta e che potrebbe compromettere la sua gravidanza. Dopo questa grave disattenzione, Valentina è completamente fuori di sé e, quando riceve contemporaneamente la visita di Noah e Vroni, quest’ultimo crede che il suo umore sia dovuto a Noah e convince l’uomo a flirtare con la donna che occupa il suo cuore. Nel frattempo, Vroni sarà trasferito in un nuovo ospedale su richiesta di Alexandra che, disperata, non si fida dell’ospedale e vuole condurre nuovi esami.

Max fa una sorpresa a Vanessa

Dopo aver discusso con sua padre e aver spinto Andrè a tornare da lei e riconquistarla, Max trova per caso una vecchia bicicletta e ha un’idea per sorprendere Vanessa, trasformandola in una bici adatta al trasporto di bambini. Vanessa è talmente commossa che accetta di fare un piccolo tour con la bicicletta, con Max, ma i due vengono sorpresi i da un brutto temporale.

