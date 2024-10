Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 7 all’11 ottobre 2024: Alexandra tradisce Christoph

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 7 all’11 ottobre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 7 all’11 ottobre 2024 . La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Gerry e Shirin partono per la lune di miele

Yvonne osserva con attenzione l’atteggiamento di Lale, soprattutto dopo che la ragazza dà il suo regalo di nozze tardivo a Gerry, sospettando che lui abbia una tresca con la cugina di Shirin. Erik trova assurde le paura di Yvonne ma vedendola sempre più convinta, soprattutto dopo aver sentito dei rumori sospetti, decide di affrontare Gerry. Nel frattempo, durante un massaggio con la cucina, Shirin perde la fede nuziale e la cerca disperata non trovandola, spaventata dal fatto che il suo neo-sposo possa rimanerci male. Gerry, invece, rassicura in ogni modo Shirin fino a quando non si rende conto che anche lui ha perso la fede nuziale! La coppia deve decidere dove trascorrere la luna di miele ma trovare un accordo non è semplice dato che Gerry vorrebbe andare in campeggio, mentre Shirin preferirebbe un soggiorno in hotel. Vedendo, tuttavia, il marito entusiasta, Shirin cede a patto di poter portare un bagaglio con sé, per poi promettere a Lale di portarla con loro certa che tanto non entrerà nella piccola vettura. Quando Gerry prova a caricare la macchina si rende conto che è impossibile far entrare tutto, ma Michael gli viene in soccorso offrendosi di pagare a Lale un biglietto aereo. Insomma, Gerry e Shirin finalmente partono per il viaggio di nozze… Ma non sono soli!

Anticipazioni Tempesta d’Amore

Alexandra ha accettato la proposta di Markus di rinviare il divorzio per permettere a Eleni di fare il suo ingresso in società senza scandali. Christoph è felice di vedere Alexandra collaborare con la figlia, ma non digerisce che lei sia ancora legalmente sposata. Preoccupati che Eleni possa in qualche modo riavvicinarsi a Leander, Alexandra e Markus la spediscono in un viaggio di affari a Francoforte e Christoph si propone di accompagnarla. È proprio durante l’assenza di quest’ultimo che tra Alexandra e Markus c’è un ritorno di fiamma, una notte di passione che, tuttavia, fa pentire immediatamente la donna. Markus promette che non dirà nulla ma invita la moglie a parlarne con Christoph, mentre lui dopo essere tornato dal viaggio di lavoro si accorge che la sua fidanzata è sempre più strana.

Leander e Valentina si avvicinano nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

Tormentato dagli incubi a causa delle accuse a suo carico, Leander è sempre più instabile. L’incontro con Eleni non va come sperato e, mentre la ragazza è sotto shock e viene spedita dai genitori a Francoforte per allontanarla dal suo ex, lui si trova a soffrire di mal d’amore. Anche Valentina è nella stessa situazione e, dopo aver ricevuto lo stesso incarico, si ritrova a lavorare con Leander e a cercare di sfogarsi a vicenda sulle rispettive situazioni sentimentali. Per superare il loro dolore, Valentina e Leander organizzano una colorata festa di primavera e, proprio in questa circostanza, la ragazza ascolta inavvertitamente la conversazione tra Noah e Greta, rimanendo scioccata dalle parole dell’uomo che ama. Vedendola sempre più abbattuta, Werner organizza per Valentina una corsa a cavallo ma, quando il destriero torna nella scuderie delle ragazza non c’è traccia. Cosa le è successo?

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Noah vuole Greta

Da quando il suo primo vero amore è tornato a far parte della sua vita, Noah vuole a tutti i costi far capitolare Greta e tornare a fare coppia fissa con lei, pur sapendo di spezzare così il cuore di Valentina. Greta, tuttavia, non è propensa ad assecondarlo, temendo che il suo lavoro nella cucina dell’hotel sia compromesso dalla situazione, dando così ragione ad André sulla sua inefficienza come cuoca. I due si incontrano alla festa di primavera organizzata da Valentina e Leander e hanno un lungo confronto, durante il quale Greta cerca di convincere Noah a tornare sui propri passi dalla sua ex, mentre lui afferma di essere innamorato e che Valentina è solo una bambina con la quale non vuole costruire un futuro. Quando Valentina sparisce, tuttavia, Noah è allarmato e si mettere alla sua ricerca, deludendo inizialmente Greta che alla luce del loro confronto gli aveva proposto di incontrarsi per rimanere soli e capire la portata dei reciproci sentimenti. Greta, tuttavia, viene informata dell’accaduto e si pente di aver giudicato male il suo ex. Quando finalmente i due si incontrano, l’emozione è palese.

Werner inconsolabile, André parte per sempre

Dopo aver annunciato il suo imminente viaggio in Sudafrica e aver fatto pace con il fratello, André ha deciso di rimandare ancora non trovando Greta all’altezza della cucina. Il suo atteggiamento, tuttavia, fa sorgere dei dubbi in Helene e Michael: possibile che André stia facendo di tutto per ritardare la partenza perché ne ha timore? André alla fine decide di partire ma Werner prova a fargli cambiare idea, sperando di non doverlo salutare. Nonostante i suoi sforzi, André lascia l’hotel dopo una bellissima festa d’addio e Werner è inconsolabile così, per distrarlo dal dolore della perdita del fratello, Alfons e Hildegard lo invitano a giocare a Schafkopfen e questo sembra distrarlo, almeno parzialmente.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.