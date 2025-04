Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 7 all’11 aprile 2025: Alexandra ha bisogno di un trapianto

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 7 all’11 aprile 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

La Soap Opera tedesca, ambientata nell'hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: arriva Vincent e si invaghisce di Ana

Michael accoglie nuovo veterinario Vincent, con cui trova subito una buona sintonia, per poi presentarlo a Nicole che ha ottime impressioni su di lui, al punto di chiedergli prendersi cura di Apollo, il cavallo di Ana. In questo modo Vincent può assistere ad una dimostrazione di una sorprendente fiducia del cavallo verso Ana, scena che suscita in lui sentimenti inaspettati. Durante un incontro con Markus e Philipp, il veterinario mostra un atteggiamento freddo e distante e Ana cerca immediatamente un chiarimento. La conversazione porta Vincent a confessare apertamente i sentimenti provati per Ana, che rimane sconvolta. Mentre le incomprensioni crescono, Nicole condivide con Ana le prepotenze di Philipp, il quale le dimostra involontariamente il suo lato arrogante.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Yvonne vuole sposare Erik

Yvonne si sente finalmente meglio e decide di chiedere a Erik di sposarla. Come può fare? La donna scopre che Erik ama in modo particolare i fuochi d’artificio. Nel frattempo, Theo mostra disagio quando viene interrogato sulla sua salute, e Alfons decide di affrontarlo. Poi Theo aiuta Yvonne ad organizzare per Erik una proposta al lago, ma i loro piani sono minacciati da un’imprevista chiamata e dall’arrivo di un temporale.

Tempesta d’Amore: Markus vince?

Werner e Christoph sono turbati dalle azioni di Markus, che ha utilizzato Helmut come prestanome per acquisire azioni importanti, nonostante fossero contrari all’idea. Markus prova a minimizzare la situazione, mentre Werner si confida con Katja riguardo alle manovre scorrette dell’uomo. Katja viene raggiunta anche da Markus che cerca di migliorare il loro rapporto tramite un regalo significativo. All’improvviso tuttavia, informazioni inaspettate che cambiano le dinamiche della situazione.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Greta in crisi, Alexandra si opera

Noah si reca a Colonia per un’importante riunione di lavoro mentre Greta scopre che Alexandra necessita di un trapianto di pelle. La notizia sconvolge la cuoca e la spinge a riflettere sul suo posto a Fürstenhof ma anche sul rapporto con Noah, con il quale emergono nuove tensioni. Nel frattempo, Alexandra affronta l’operazione temendo la reazione di Christoph alla sua cicatrice, ma lui la rassicura sul loro amore e così, nonostante l’infiammazione della cicatrice, la donna desidera tornare a casa, confortata dalle promesse del suo fidanzato.

