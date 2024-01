Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 7 al 14 gennaio 2024: Josie vuole andarsene. Erik cerca di farle cambiare idea!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 7 al 14 gennaio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 7 al 14 gennaio 2024. La Soap tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione e viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Rosalie se ne va

Convinta da Michael a seguire il suo cuore, Rosalie decide di partire con Raphael.

Gli amici non vogliono che lasci il paese senza un adeguato saluto. Alfons organizza una festa d’addio e Vanessa, che ha intercettato i due sulla strada per la stazione, li porta dai Sonnbichler, dove i due verranno salutati a dovere. Grande assente sarà Michael.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Paul bacia Constanze mentre Gerry è in diviso tra Shirin e Merle

Paul e Constanze si sono avvicinati e il ragazzo, preso dal momento, bacia e passa la notte con la sua ex fidanzata. Josie vede il bacio tra loro e pensa che sia arrivato il momento di lasciare il Fürstenhof.

Gerry e Shirin si sono baciati e il ragazzo si trova in difficoltà. Per distrarsi si impegna costantemente nel lavoro in scuderia. Intanto Merle, dopo il suo incontro con Shirin, decide di trovare una soluzione a questo triangolo amoroso.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Ariane condannata all’ergastolo mentre Josie vuole andarsene

L’incubo dei Saalfeld sembra finito. Ariane è stata condannata all’ergastolo e sembra che per la dark lady non ci sia scampo. Il Fürstenhof può vivere finalmente in pace. Josie rivela di voler lasciare l’hotel e Bichlheim. Erik non può permettere che accada e si offre quindi di comprare le quote del Cafe Liebling, appartenenti a Rosalie. Purtroppo però non ottiene né l’anticipo da parte di Christoph né dalla banca. Per questo motivo e per non dire addio a Josie, è costretto ad affittare sia il suo bosco che quello di Florian.

Max ricorda a Erik la promessa che ha fatto mentre Josie valuta se l’alternativa di Erik possa essere valida. André si rende conto che la ragazza è insostituibile e che la sua presenza, nelle cucine dell’hotel, è fondamentale. Così tenta pure lui di convincerla a rimanere. Josie, spinta a riflettere, capisce di essere molto affezionata agli abitanti della cittadina.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al sabato alle ore 19.30 e la domenica alle ore 19.50 su Rete4.