Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile 2025: Alexandra finisce in ospedale per colpa di Greta!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Eleni e Leander sposi

Arriva il tanto atteso giorno del matrimonio tra Eleni e Leander, che si sposano coronando la loro storia d’amore intensa e particolare, con tanti colpi di scena che hanno tenuto col fiato sospeso fino all’ultimo momento, dato che le nozze rischiavano di non essere celebrate a causa di un grave contrattempo, brillantemente risolto da Greta. Durante il ricevimento, Katja catalizza l’attenzione di Markus e Werner che hanno occhi solo per la nuova arrivata. La donna promette una notte di passione a Markus, ma flirta anche con Werner e la situazione è talmente complicata che, alla fine, decide di rimandare la sua partenza dal Fürstenhof perché fin troppo intrigata dalla situazione.

Greta manda Alexandra in ospedale nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

Dopo essere tornata in città all’ultimo minuto, concluso prima del previsto il suo master di cucina a Parigi, e aver salvato le nozze di Eleni e Leander, Greta è finita nel mirino di Alexandra che non gradisce la sua storia d’amore con Noah. La situazione degenera velocemente dopo che Alexandra fa di tutto per mettere sotto pressione la cuoca, parlandole in modo sprezzante in un momento di massima concentrazione. Greta accusa di molestie la donna e poi scoppia una furiosa discussione che, a causa di un grave incidente in cucina, porta Alexandra dritta in ospedale con una grave ustione. Approfittando della delicata situazione, con l’aiuto di Markus e Werner, Christoph ha gli elementi giusti per licenziare Greta che subisce così un altro duro colpo. La situazione, tuttavia, cambia quando Alexandra accetta le scuse della cuoca e si mostra favorevole al suo ritorno al Fürstenhof, battendosi contro Christoph senza mezzi termini.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Eleni e Leander in prigione?

Mentre Nicole scopre che sua figlia Ana ha abbandonato l’università e questo per lei è un duro colpo, Eleni e Leander fanno una scoperta altrettanto sconcertante: possiedono un quadro rubato! Le autorità arrestano il dottore poco dopo le nozze, rischiando di rovinare il lieto fine appena raggiunto dalla coppia, ma per fortuna si scopre che il quadro è una copia e Leander viene rilasciato. Mentre Theo e Lale pianificano di andare a convivere, Eleni e Leander possono salutare tutti e partire per l’Africa come programmato.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.