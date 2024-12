Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio 2025: arriva Theo, cosa succede con Lale?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Lale turbata, l’arrivo di Theo cambia tutto

Lale è molto spaventata dalla possibilità di incontrare al Fürstenhof la persona che crede essere il suo stalker. Quando un ragazzo misterioso appare improvvisamente in mezzo al bosco, Lale teme che sia la stessa persona che fa commenti osceni sotto i suoi video, terrorizzandola. Nel frattempo, a Bichlheim arriva Theo Licht che rimane subito coinvolto nelle tensioni dell’hotel ma, nonostante questo, decide di rimanere e cercare un lavoro che non sia temporaneo sperando in nuove opportunità. Tra Theo e Lale nascono delle incomprensioni che portano a forti tensioni e malintesi. Theo, comunque, ci concentra sulla salute e segue il consiglio di consiglio di Hildegard che lo sprona a farsi visitare da un fisioterapista, ma dopo la visita per il ragazzo c’è una nuova situazione spaventosa alla quale fare fronte. Vedendo nuovamente l’uno contro l’altra in modo decisamente esplosivo, Valentina interviene e salva Theo dall’ennesimo attacco aperto di Lale: tra loro è impossibile un rapporto sereno? A quanto pare i due protagonisti di Tempesta d’Amore potrebbero diventare amanti dopo essere stati nemici, dato che quando Lale lo invita a uscire insieme per un’escursione, Theo è talmente felice da trascurare e dimenticare completamente un’importante mansione lavorativa. Questa disattenzione gli costerà il posto?

Tempesta d’Amore, Anticipazioni: Yvonne prende una forte decisione

Dopo aver saputo di essere malata di cancro, la vita di Yvonne si è totalmente capovolta e la donna non riesce neppure a comunicare come dovrebbe con Erik, per paura di caricarlo delle proprie paure e ansie. Erik, tuttavia, fa di tutto per farle dimenticare la situazione ma quando inizia a parlare di progetti futuri, Yvonne si trova sopraffatta dall’emozione. Comprendendo di non riuscire più ad andare avanti così, Yvonne cambia prospettiva e si prende una pausa dal lavoro, supportata da Erik e Hildegrad mentre Michael la convince a confrontarsi con la sua malattia, e prende un appuntamento in clinica per scoprire quale saranno i prossimi passi da compiere per sconfiggere il cancro.

Tempesta d’Amore, Eleni sostenuta da Leander ma c’è altro tra loro?

Quando scopre che il finanziamento per il progetto di ristrutturazione di Eleni è stato messo a rischio dal rifiuto di Markus di intervenire, Leander si mette immediatamente in modo per aiutare la sua ex fidanzata e trova un’idea che piace anche a Werner e Robert. Mentre Markus teme che questa questione lavorativa allontanerà Eleni da lui, soprattutto quando Christoph lo sostituisce ad un evento di famiglia, Leander e Eleni trascorrono diverso tempo insieme per lavorare al progetto. Nella mentre della ragazza riaffiorano i ricordi del loro amore, soprattutto durante i suoi sogni, e Julian inizia ad essere sospettoso e irritato.

Imani perde tutto, Nicole fa infuriare Alexandra nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

Nio rompe con Imani e lei rimane sconvolta quando lui abbandona anche il loro progetto comune. Decisa a risolvere la situazione, Imani scrive una letta e Noi nella speranza di riconquistarlo con le sue parole. Nel frattempo, dopo tante tensioni, Alexandra e Nicole si riconciliano ma la pace dura ben poco dal momento che un commento di Nicole offende terribilmente Alexandra, che prende decisioni drastiche. Quando l’alluvione provoca ingenti danni al suo caffè e l’assicurazione si rifiuta di coprire i postici a causa di dettagli tecnici, Robert decide di organizzare una raccolta fondi per aiutare Nicole, che si commuove per questo gesto altruista.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.