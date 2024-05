Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 3 al 7 giugno 2024: Eleni si sveglia ma non ricorda nulla!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 3 al 7 giugno 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Eleni si sveglia ma non ricorda nulla

Alexandra può finalmente tirare un sospiro di sollievo. I medici la informano che Eleni sta meglio. La ragazza ha aperto gli occhi, è ancora molto debole ma soprattutto non ricorda nulla del suo incidente.

Eleni non sa che Markus è molto in difficoltà e si chiede come mai suo padre non vada a trovarla. La ragazza ricorda qualcosa sulla sua caduta e comincia a chiedersi se gli sia successo qualcosa. Alexandra si affretta a rassicurarla e le dice che il suo papà è fuori per lavoro.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Valentina ha un nuovo importante progetto

Una paziente, la signora Koch, dà a Valentina un importante incarico: deve prendere alcune cose nella sua rimessa. La ragazza decide di accontentarla e vi si reca insieme a Michael. Mentre sta cercando gli effetti personali richiesti, si imbatte in una lettera d’amore che il marito della signora le aveva scritto prima di morire.

Valentina capisce quanto fosse importante quella rimessa per la signora e, visto che rischia di essere demolita, pensa di acquistarla e ristrutturarla. Purtroppo però non ha il denaro necessario.

Michael non accetta il generoso regalo della signora Koch e Vanessa non la prende bene. La ragazza decide di non lasciarsi abbattere e di continuare con il suo piano: ristrutturerà la casetta per il compleanno della signora e lo farà da sola, se necessario.

Vanessa è determinata ad andare avanti con il suo progetto ma un incidente rischia di vanificare tutto. Ma quando è pronta a rinunciare a tutto, ecco arrivare un inaspettato aiuto.

Michael decide di aiutare Valentina, molto colpito dal progetto della ragazza. Riusciranno i due a portare a termine la ristrutturazione?

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: André e Helene finalmente vicini ma…

André dichiara il suo amore a Helene e la donna rimane spiazzata. I due decidono di incontrarsi la sera stessa e parlare di nuovo.

Helene non sa come comportarsi visto che è da anni che non ha un appuntamento serio con un uomo. È entusiasta e nello stesso tempo in ansia. L’incontro pare andare molto bene e la coppia riesce a dimenticare quanto di negativo sia successo in passato.

André vuole fare il passo successivo ma Helene non si sente a suo agio e interrompe l’appuntamento in modo brusco. I due potrebbero non chiarirsi, visto che André sta per partire per il Sudafrica.

Vanessa e Carolin incontrano Max e Leander. Quest’ultimo si unisce alle ragazze senza sapere cosa sia successo. La cosa mette Max molto in imbarazzo.

Gerry vuole fare un regalo molto speciale a Shirin in occasione del suo compleanno. Grazie anche all’aiuto di Alfons, ha un’idea. Peccato però che la sorpresa finisca per incollare, letteralmente, Max.

Shirin è pronta a tornare in pista e vuole impegnarsi nel suo progetto di formazione come massaggiatrice. La ragazza si è iscritta a un corso e la sua determinazione lascia senza parole Helene, che le rivela di essere molto fiera di lei e di essere pronta a sostenerla.

Anticipazioni e Trame Tempesta d’Amore: Christoph delude Erik

Erik deve saldare i conti del matrimonio di Josie ma vuole anche portare Yvonne a vedere un musical, evitando che la sua amata faccia una brutta figura davanti a Christoph.

Per portare Yvonne al musical, Erik decide di scommettere sull’outsider di una cosa di cavalli. La sua scommessa non va come avrebbe sperato ma un colpo di fortuna gli permette di ribaltare le sorti.

Erik può realizzare il desiderio di Yvonne e cerca pure di occupare il posto vacante di direttore del Fürstenhof. Peccato però che Christoph abbia in mente qualcun altro per questo ruolo.

