Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2025: Eleni è incinta, di chi è il bambino?

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 3 al 7 febbraio 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Eleni incinta!

Eleni ha capito di essere ancora innamorata di Leander ma il dottore vuole che, prima di prendere qualsiasi decisione, lei parli con Julian a proposito della loro relazione. Così, Eleni e Leander scelgono di evitarsi per complicare ulteriormente la situazione fino a quando lei non avrà detto tutta la verità a Julian. La situazione, tuttavia, è complicata dal momento che Eleni si sente in colpa per il dolore che dovrà provocare a Julian, e si complicherà ancora di più pochi giorni dopo. Dopo essere stata al funerale ed essere ancora sotto shock, proprio quando sta per rivelare a Julian di voler rompere con lui, ha un improvviso malore. In ospedale, Eleni scopre di essere incinta e alla luce di questa scoperta deve riconsiderare tutta la situazione sentimentale con Julian e Leander.

Tempesta d’Amore: Alexandra fa la cosa giusta con Nicole

Nicole ha accusato Alexandra per i danni causati dall’acqua e lei nega tutto inizialmente, poi ci ripensa spinta da Christoph che le consiglia di essere leale e sincera con l’amica, se vuole salvare il rapporto. Mentre Alexandra segue il consiglio, Nicole corre da Robert a rivelare la verità sui danni causarti dall’acqua senza considerare che questo potrebbe avere delle ripercussioni su Alexandra. Nel frattempo, la cena di prova al ristorante non va come previsto a causa di un’improvvisa richiesta di aiuto che mette alla prova Robert e Nicole. Per fortuna c’è Greta che riesce a cucinare alla perfezione nonostante un ingrediente mancante, salvando la reputazione del ristorante.

Tempesta d’Amore, intrecci pericolosi nelle nuove puntate

Valentina organizza un’uscita in barca per prepararsi all’addio, approfittando del fatto che l’imbarcazione è perfettamente ristrutturata grazie all’intervento di Noah. Durante il viaggio inaugurale, Noah rivela a Valentina di essere stato innamorato di lei ma entrambi sono d’accordo nel ritenersi ad oggi semplici amici. Mentre Helene è nostalgica e sente la mancanza di Andrè, Greta si trova in un momento molto complesso della sua vita lavorativa e sentimentale anche a causa di un possibile incontro con un ex durante il controllo in ospedale, mentre Lale ammette i suoi sentimenti per Theo. Il loro incontro è intenso ma un malinteso rischia di frenare tutto.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.