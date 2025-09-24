Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025: Ana sospetta di Natalie

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 29 settembre al 3 ottobre 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 . La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore

Ana è sconvolta: Vincent ha finto di amarla solo per i suoi soldi. La versione dei fatti raccontata da Natalie ha funzionato, proteggendo Philipp, ma lei si sente in colpa nei confronti del suo amato che ha deliberatamente calunniato. Mentre la Alves decide di evitare ogni contatto col veterinario, ispirata Natalie per gli animali, la ragazza inizia a considerare l’idea di abbandonare gli studi per dedicarsi a ciò che ama davvero anche contro il parere di sua madre. Ana ritrova il coraggio di montare Apollo e, a quel punto, Philipp spinge la ragazza a considerare di riaprire il vecchio maneggio nel podere dei von Thalheim, che ha da poco ereditato. Nel frattempo, Ana ha una discussione con Vincent e inizia a sospettare che Natalie non le abbia raccontato la verità.

Tempesta d’Amore Anticipazioni:

Erik capisce di non avere chance di battere, insieme a Michael, la squadra formata da Yvonne e Greta al torneo di freccette. Mentre Erik sceglie di non arrendersi, Yvonne capisce che il marito sta provando a scoprire il suo segreto e vuole deviare la sua attenzione per non farsi scoprire. Nel frattempo, un incidente inaspettato cambia le carte in gioco al torneo.

Tempesta d’Amore: Helene si sente in colpa

Helene rimane sconcertata dal bacio di Tonia: non può più reggere il gioco a Günther. Sopraffatta e amareggiata, Helene si sfoga proprio con lui, ma non tiene conto degli effetti collaterali. Dopo una serata piacevole in compagnia di Tonia, Helene decide di mettere definitivamente fine alla farsa mentre Günther prova a convincerla a continuare a reggergli il gioco. In tutto questo, capendo che qualcosa non va, Tonia è sempre più confusa.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Theo inizia la psicoterapia

Theo rimane chiuso in uno stanzino, trovandosi a lottare contro la sua claustrofobia. Dopo questo incidente, Theo vorrebbe solo dimenticare mentre Lale lo sprona ad affrontare le sue paure e così lui inizia la psicoterapia. Tuttavia, Theo resta deluso dalla sua prima seduta.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.