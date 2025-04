Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 28 aprile al 2 maggio 2025: Greta lascia Noah, Anna cotta di Philipp

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 28 aprile al 2 maggio 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Ana cotta di Philipp

Al Fürstenhof si terrà un ballo in maschera ispirato a “Sogno di una notte di mezza estate” e Ana si occupa dei biglietti e dei costumi per sé e per Wilma. La ragazza spera che ci sia anche Philipp, per il quale ha una gigantesca cotta. Nel frattempo, Vincent ci riprova con Ana e lei resta sorpresa dalla dichiarazione. Forse non c’è spazio per la loro amicizia. Wilma non è felice dell’interesse di Ana per Philipp e, osserva la sintonia tra la giovane e Vincent, decide di avvicinarli. Ana non gradisce l’interferenza di Wilma nella sua vita privata: lei, infarti, concentrata solo su Philipp e sogna il ballo per trascorrerlo con lui. Purtroppo la ragazza perde il biglietto, poi grazie a una serie di fortunati eventi riesce a partecipare al ballo ma non scorgendo Philipp ne rimane delusa. All’ultimo minuto, ecco che il giovane si presenta!

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Greta chiude con Noah

Noah ha tradito Greta e poi le ha confessato tutto. La cuoca è amareggiata e delusa ma ora deve riflettere bene, perché si trova davanti ad un bivio: perdonare o meno il suo fidanzato. Noah, nel frattempo, è divorato dai sensi di colpa e spera di poterla riconquistare. Così, il ragazzo le manda un messaggio molto toccante che la distrae dal lavoro, nel quale Greta aveva cercato un’ancora di salvezza dopo aver scoperto di essere stata tradita. I due si incontrano per un’ultima volta, ed è un incontro davvero toccante ma purtroppo anche un addio.

Tempesta d’Amore: Katja sceglie Markus ma rimane delusa

Dopo essere stata divisa tra Werner e Markus, Katja ha finalmente capito la natura dei propri sentimenti e riconosce di provarne uno forte per Markus, anche se è scettica sulla possibilità di una storia d’amore a causa delle tensioni tra le loro famiglie. Katja è sicura che Markus la inviterà al ballo in maschera, e così si prepara, ma lui la delude all’ultimo momento rifilandole una scusa. Una situazione davvero difficile da digerire che potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Affari e segreti rivelati

Improvvisamente, gli azionisti del Fürstenhof ricevono un’offerta dal miliardario Steven Cross che vuole acquistare l’hotel e ricostruirlo nella Silicon Valley. L’offera viene rifiutata ma Markus inizia a pensare ad un futuro diverso per l’hotel. Mentre Christoph aiuta Julian dopo l’incidente per permettergli di ricominciare, Markus e Philipp scoprono preziosi quadri nascosti nell’appartamento di Saalfeld. Markus vuole entrarne in possesso per proporre un accordo al miliardario Steven Cross. Nel frattempo, Alexandra fa un gesto importante nei confronti di Christoph ma qualcosa cambia tutto, e lei vuole una pausa.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.