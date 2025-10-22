TGCom24
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025: Philipp esagera con l'alcol e commette un errore gravissimo

Irene Sangermano

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 27 al 31 ottobre 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 27 al 31 ottobre 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Ana si licenzia

Vincent affronta Philipp mentre Ana riceve finalmente l‘eredità di Wilma ma ha una reazione inaspettata, sopraffatta da tutta q uella ricchezza. Dopo lo scontro con il rivale, Vincent parla con Ana insinuando il dubbio che i suoi sentimenti per Philipp fossero legati alla gratitudine verso il ragazzo per averle salvato la vita anni prima. La Alves, sconvolta, riflette sulla questione ma un sogno rivelatore l’aiuta a capire che il suo amore per Brandes è reale. Non riuscendo a dimenticare Philipp, Ana dà le dimissioni e poco dopo getta nel lago la pietra simbolo del loro amore. Philipp assiste alla scena e, disperato per averla persa, affoga il suo dolore nell’alcol. Vedendo Philipp completamente ubriaco, Ana rinuncia ad un importante appuntamento di lavoro per stargli vicina ma questo non basta. Philipp, infatti, commetterà un grave errore che potrebbe costargli il lavoro.

Tempesta d’Amore: Nicole torna da Micheal

Yvonne e Michael sembrano credere che Philipp abbia un lato buono mentre Erik e Nicole sono del parere opposto. Nicole ringrazia Vincent per aver aperto gli occhi ad Ana su Philipp, rendendosi conto che il veterinario è ancora innamorato della figlia. Nel frattempo, Nicole invita Yvonne ed Erik a casa per una serata a quattro con Michael. Ma succede qualcosa di inaspettato. I quattro, infatti, si risvegliano con una totale amnesia, ritrovandosi in situazioni a dir poco compromettenti!

Tempesta d’Amore Anticipazioni: arriva una fan di Lale

Dopo la rottura con Helene, Günther lascia il Fürstenhof mentre Valentina capisce che Werner sente la mancanza di Helene e così decide di fermarsi più a lungo al Fürstenhof per stare vicina al nonno. Nel frattempo, arriva una giovane donna di nome Stella, che si rivela essere una grandissima fan di Lale, al punto da seguirla ovunque.

Anticipazioni: proposta di nozze!

Alexandra viene liberata e condotta in ospedale mentre Tom viene recluso in un ospedale psichiatrico. Al settimo cielo per essersi ricongiunto con Alexandra, Christoph le fa una proposta di matrimonio!

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.

