Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 24 al 30 dicembre 2023: Paul rivela a Constanze di essere innamorato di Josie

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 24 al 30 dicembre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 24 al 30 dicembre 2023. La Soap tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione e viene trasmessa dal lunedì alla domenica, alle ore 20.00 su Rete4.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Rosalie tradisce Michael e gli confessa tutto!

Michael vuole a tutti i costi la posizione da primario ed è disposto a rinunciare a tutto, pure al suo viaggio in Nuova Zelanda con Rosalie. Questo però provoca un grande malumore nella coppia, visto che la donna finisce per essere trascurata.

Rosalie è molto delusa dal comportamento di Michael e decide di riassemblare la banconota dov’è scritto il numero di Raphael. Con l’aiuto di Gerry riesce a rileggere le cifre e a fare la chiamata.

Rosalie accetta di passare con Raphael una serata romantica in una baita. I due trascorrono momenti magici e finiscono per andare a letto insieme. Ma la Engel viene presa dai sensi di colpa per quello che ha fatto.

Rosalie non vuole più pensare a quello che ha fatto a Michael e per mettere a tacere i suoi sensi di colpa, organizza una festa per il fidanzato. Il medico è molto contento e la ringrazia ma la Engel non riuscendo più a mentire, gli rivela di averlo tradito.

Michael non riesce a credere che Rosalie lo abbia tradito e si confida con André, che lo invita a fare pure lui un esame di coscienza, visto che ha la sua dose di responsabilità. È stato lui, per primo, a innamorarsi di un’altra, spingendo la fidanzata tra le braccia del gigolò. Il dottore però non accetta di ammettere le sue colpe.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Paul confessa a Constanze di amare Josie

Paul cerca di convincere Josie di non averla tradita ma lei non ha più fiducia e chiude con lui. Constanze invece dichiara al fidanzato di avere cieca fiducia in lui e Paul rimane senza parole.

Paul, distrutto per la fine della sua relazione con Josie e stupito dalla reazione di Constanze, rivela a quest’ultima di averla tradita per settimane con la cuoca e di essere innamorato. Constanze deve quindi rinunciare al suo piano soprattutto perché Paul non intende dare loro una seconda chance. Henning decide di intervenire per aiutare la cugina ed escogita qualcosa. Il suo intervento finisce per riavvicinare Paul e Constanze e la cosa non sfugge a Josie.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Comincia il processo ad Ariane

Christoph e Werner devono trovare un modo per impedire la scarcerazione di Ariane mentre la donna è convinta di avere la vittoria in tasca.

Gerry intanto prova a pensare a futuro con Merle, che – per avvicinarsi all’amato – decide di prendere lezioni di equitazione.

Roberto torna al Fürstenhof per assistere al processo di Ariane. Werner spera che il figlio deponga a sfavore di Ariane e riveli qualcosa che la inchiodi ma così non succederà.

Il processo comincia e Ariane ha intenzione di farsi dichiarare incapace di intendere e di volere. La donna sembra riuscire nel suo intento ma Christoph decide di chiamare Erik come testimone. Ariane, sebbene preoccupata, non si lascia abbattere ed è sempre disposta a tutto per impedire al suo ex di distruggerla.