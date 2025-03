Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 24 al 28 marzo 2025: Eleni e Leander finalmente sposi, arriva il lieto fine

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 24 al 28 marzo 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 24 al 28 marzo 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Eleni e Leander finalmente sposi

Dopo aver compreso di amare ancora Leander, nonostante la sua relazione con Julian e la gravidanza inaspettata, Eleni è tornata sui propri passi e ha trovato il dottore ad accoglierla a braccia aperte, avendo anche lui sempre continuato ad amarla in segreto. Finalmente, la coppia sta per convolare a nozze con l’aiuto di Alexandra che, inaspettatamente, ha deciso di organizzare il migliore matrimonio di sempre per i due innamorati. Eleni, tuttavia, sente la mancanza della sorella Vroni che vorrebbe nel suo giorno speciale e così, desiderando fortemente la sua presenza all’evento, si scatena nella ragazza un particolare sogno che sembra essere una premonizione. Eleni ne parla con Leander, soprattutto quando in sogno ha una visione su un luogo perfetto per la loro nuova vita insieme, e i due indagano se si tratti davvero di una premonizione o di suggestione. Finalmente arriva il giorno del matrimonio ma, involontariamente, Eleni scatena la rivalità tra Markus e Christoph, proprio mentre Julian ha un incidente che minaccia di creare ulteriori tensioni a questo giorno speciale. Per fortuna, l’arrivo di Greta da Parigi sistema tutto e Leander ed Eleni possono sposarsi!

Tempesta d’Amore: Greta a Parigi, Alexandra la mette in dubbio

Nonostante abbia passato tanto tempo a cercare di dividerli, Alexandra ha finalmente capito che Eleni e Leander sono perfetti insieme, e ora si sta impegnando ad organizzare le nozze perfette. Alexandra rimane molto delusa da Greta, che decide di lasciare l’hotel per presenziare ad un convengo di cucina a Parigi, proprio nel giorno del matrimonio della coppia. Così, Alexandra mette in dubbio la relazione tra Greta e Noah e diventa un osso duro per la giovane cuoca, che avverte sempre più la tensione ma non vorrebbe parlarne con il suo fidanzato, per non turbarlo. Quando la tensione esplode, tuttavia, Greta rivela involontariamente a Noah cosa sta accadendo e lui se la prende ferocemente con la madre. Nel frattempo, scopriamo che Greta riesce a tornare da Parigi in tempo per aiutare gli sposi a rimediare ad una serie di errori che avrebbero potuto mettere in pericolo le nozze. Il suo intervento risulterà fondamentale per la riuscita dell’evento.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Yvonne dolorante, Nicole e Michael in difficoltà

Dopo aver iniziato ad affrontare una pesante terapia per il cancro, Yvonne si sente dolorante e ha difficoltà a riposare, ma Erik le dimostra tutto il suo sostengo allestendo un ambiente perfetto per permetterle di concedersi un lungo sonno ristoratore. Nel frattempo, Nicole e Michael vorrebbero trascorrere una serata rilassante insieme ma la presenza di Helene li costringe a nascondersi in una baita in montagna. Markus, invece, teme che la sua nuova compagna sia attratta da un noto pittore, e ciò crea non pochi malintesi tra loro.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.