Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 24 al 28 febbraio 2025: Theo e Lale si baciano

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 24 al 28 febbraio 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 24 al 28 febbraio 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Theo e Lale uniti dall’hip-hop nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

Nonostante Alexandra sia molto scettica riguardo questo progetto, Lale decide di lanciare un corso di hip-hop al Fürstenhof e proprio grazie a Theo, che interviene dopo un debutto disastroso, il progetto prende una piega positiva. I due sono sempre più vicini e, sull’onda dell’entusiasmo e del loro rapporto rinforzato, Lale bacia Theo. Dopo questo bacio appassionato, Theo ha deciso di affrontare le sue insicurezze personali riguardo la salute mentale nonostante Christoph lo ostacoli.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Yvonne fa testamento

Yvonne ha scoperto di avere il cancro e la sua vita è drammaticamente cambiata in poco tempo, spingendola a mettere ordine anche nei suoi affari personali in vista dell’operazione che si trova costretta a subire. Mentre Yvonne fa testamento, Erik decide di non lasciarsi sopraffare dall’emozione di questo periodo e rendere il soggiorno in ospedale della sua amata il più confortevole possibile.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Greta nei guai, Nicole e Michael di nuovo vicini

Greta ha commesso un grave errore nell’ordinare troppo cibo e ora Christoph minaccia di licenziarla. Nel frattempo l’uomo si trova ad organizzare in fretta e furia un evento musicale e, sotto richiesta esplicita di Hildegard, Nicole a Michael si trovano a esibirsi insieme iniziando a ricostruire così il loro rapporto. Proprio mentre decidono di ricominciare a frequentarsi come amici, avendo ritrovato l’armonia giusta grazie a questo evento, i due si accorgono che vecchi e forti sentimenti rischiano di tornare a galla.

Eleni e Leander ancora innamorati?

Sentendosi oppressa dall’atmosfera dell’ospedale, Eleni torna a casa con Julian ma non può non iniziare a pensare seriamente ai propri sentimenti, che pendono ancora per Leander nonostante manchi sempre meno al suo matrimonio. Il dottore, invece, sfida la sua forza muscolare e mette a rischio la salute con escursioni in mountain bike per non pensare a Eleni. Mentre l’intervista di Jasmin porta a galla nuove sensazioni, Leander deve ammettere di sentirsi ancora coinvolto dalla sua ex fidanzata. Cosa accadrà a questa coppia?

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.