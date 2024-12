Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 23 al 27 dicembre 2024: Yvonne scopre di avere una terribile malattia

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 23 al 27 dicembre 202. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 23 al 27 dicembre 202. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Imani si dichiara a Max

Per proteggersi dai propri sentimenti, Imani ha deciso di ignorare il più a lungo possibile Max ma questo ha portato il ragazzo a credere che lei lo stesse evitando per non trascorrere tempo con lui, avendolo in antipatia. Così, Max decide di allontanarsi definitivamente e chiudere la loro relazione. Questa decisione, fortunatamente, riesce a risvegliare in Imani i propri sentimenti e questo, unito ad un sogno particolare che la lascia turbata, porta Imani a confessare a Max di essere innamorata di lui. Come reagirà Max?

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Yvonne ha il cancro

In ospedale, Yvonne riceve la terribile diagnosi di cancro e non sa cosa fare. Vorrebbe, infatti, confidarsi con Erik soprattutto quando lui le dà una buona notizia ma non riesce a reprimere la paura per la reazione del suo fidanzato. Così, Yvonne continua a rimandare la confessione e il confronto con Erik, ma questo potrebbe avere delle conseguenze sul lungo termine, dato che al più presto dovrà iniziare le cure, sperando di sconfiggere il cancro e avrà bisogno di tutto il sostegno possibile da parte delle persone che ama.

Eleni si allontana da Julian nelle nuove puntate della Soap

Mentre Helene ha deciso di lasciare tutto per trasferirsi in Sudafrica ed è emozionata ma anche preoccupata all’idea, soprattutto nostalgica dopo la festa a sorpresa organizzata dai Sonnbichler, Julian ha intenzione di distogliere Leander da Eleni sfruttando l’attrazione per Lale. Al Bräustüberl, Julian confessa a Eleni i propri sentimenti ma lei non sa come reagire. Messa alle strette, Eleni confessa a Julian di non ricambiare i suoi forti sentimenti. In crisi dopo questa confessione, Julian si ritrova casualmente a trascorrere una serata con Leander e tra loro si crea inaspettatamente un bel legame di sintonia, nonostante vi sia l’amore per una donna a dividerli.

Tempesta d’Amore: Alexandra furiosa, Valentina aiuta Otto

Noah affronta Otto dopo aver origliato una conversazione tra lui e Valentina, la quale viene messa in guardia da Greta che le fa presente quale sia la vera natura opportunistica di Otto, questione che viene messa in evidenza poco dopo durante un evento Vip. Nonostante tutti sembrano essere scettici, Valentina cambia idea e aiuta Otto di sua spontanea volontà. Nel frattempo, Alexandra vorrebbe un aiuto da Nicole per un evento ma tra le due si scatena un conflitto esplosivo che mette in crisi il rapporto. Vedendo poi Nicole vicina a Eleni, Alexandra si infuria ancora di più con Nicole credendo che lei la abbia tradita.

