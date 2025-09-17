Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Ana diventa ricchissima, Philipp smascherato

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 22 al 26 settembre 2025.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 22 al 26 settembre 2025 . La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Tra Natalie e Vincent esplode la passione e lei, pur sostenendo di non volere una relazione seria, in realtà è molto presa dal veterinario. Nel frattempo Philipp teme che il passato venga a galla mentre Ana scopre che Wilma le ha lasciato il podere dei von Thalheim e metà del suo intero patrimonio. Ora è ricchissima! Mentre Ana festeggia insieme a Philipp, Nicole e Michael la sua improvvisa ricchezza, Vincent ha la sensazione che Brandes era da tempo a conoscenza dell’eredità che attendeva la ragazza. Il veterinario parla con Ana ma lei respinge con decisione le insinuazioni, certa dei sentimenti di Philipp. I dubbi, tuttavia, affiorano quando Brandes le chiede una procura per gestire il suo capitale. Nel frattempo, Vincent rivela a Nicole di essere certo che Philipp fosse a conoscenza dell’eredità di Ana. Riflettendo, Nicole ricorda la conversazione registrata da Michael in cui Brandes parlava del denaro di Ana e decide di far ascoltare l’audio alla figlia. Scioccata, Ana affronta Philipp, che chiede a Natalie di aiutarlo a convincere la sua fidanzata che Vincent sapeva tutto, per depistarla.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Günther fa il doppio gioco

Helene è sempre più innamorata di Günther e per questo è sconvolta quando scopre che lui ha una fidanzata e capisce che i suoi sentimenti per l’uomo non sono ricambiati. A sorpresa arriva al Fürstenhof Tonia, la fidanzata di Günther e lui non sembra molto felice di vederla. L’uomo, infatti, fa credere a Tonia di essere sposato e lei, vedendolo in compagnia di Helene, si convince che sia quest’ultima la misteriosa moglie di Sonnbichler. Capendo la situazione, lui chiede a Helene di fingersi sua moglie ma lei, che inizialmente accetta, si lascia sopraffare dai sensi di colpa quando conosce meglio Tonia.

Lale è convinta di non aver superato il suo esame ma per fortuna non è così. Nel frattempo, Erik e Yvonne vogliono partecipare ad un torneo di freccette e vogliono un aiuto esterno. Yvonne, in particolare, coinvolge subito Greta, ferendo Erik. Quest’ultimo si mette dunque alla ricerca di un compagno di squadra che gli permetta di sconfiggere le due cugine.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.