Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 22 al 26 luglio 2024: Valentina tormentata dai pettegolezzi ma Noah corre in suo aiuto

Vediamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 22 al 26 luglio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Eleni non abbandona Markus

Eleni scopre la verità su Christoph e teme che la sua famiglia sia distrutta. La ragazza chiede alla madre di non rivelare a nessuno tantomeno a Christoph che lei sa della sua paternità. Alexandra giura che non lo dirà a nessuno ma è la stessa Eleni a tradire una certa ansia a stare accanto al suo vero padre.

Eleni scopre che vera storia di Alexandra e ne rimane sconvolta. La giovane non capisce come abbia fatto sua madre a tornare con Christoph dopo quanto accaduto e si convince che mai e poi mai si comporterebbe come lei.

Eleni ha lasciato il portafoglio nella stalla ma quando torna a prenderlo vi trova un cavallo. La ragazza riesce a superare la sua fobia per questi animali, grazie a Christoph, che interviene in suo soccorso e le propone di seguire un corso di equitazione insieme a Carolin. Eleni gli risponde con grande fastidio e lascia che l’uomo capisca che qualcosa la turba e che non riesce a stare accanto a lui.

Christoph ha paura che Markus non rispetti i termini dell’accordo e purtroppo ha ragione. L’uomo non ha alcuna intenzione di lasciare Bichlheim e si stabilisce nuovamente in hotel. Eleni continua a mantenere con lui un rapporto molto stretto. La ragazza, nonostante quanto scoperto, continua a considerarlo suo padre e gli perdona molti passi falsi.

Eleni è felice che Markus sia stato rilasciato e si gode il momento insieme a Leander. La ragazza vuole che il suo compagno conosca ufficialmente il suo papà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Valentina travolta dai pettegolezzi. Noah corre in suo aiuto

Michael cerca di recuperare la sua amicizia con Robert ma lui lo accusa di aver fatto innamorare Valentina. Per il medico sono momenti di grande tensione e non solo per via del suo amico ma anche dall’aspettativa in cui viene messo dalla direzione della clinica. Il dottore viene accusato di aver violato il suo dovere di assistenza e di aver iniziato una relazione con una dipendente.

Valentina scopre che Michael è stato messo in aspettativa ed è molto preoccupata. La ragazza vuole scoprire chi abbia messo in circolo le voci su lei e il dottore e purtroppo scopre che a lamentarsi del medico è stato Robert.

Valentina informa Michael che Robert lo ha denunciato alla direzione dell’ospedale. Il medico è furioso e affronta il suo ex amico, con cui nasce una discussione. I due, messi a confronto, ammettono di aver commesso entrambi degli errori e si riconciliano.

Robert e Michael hanno fatto pace ma le cose non migliorano per Valentina, che è oggetto dei pettegolezzi in ospedale. Noah se ne accorge e decide di darle una mano. Le suggerisce di presentarsi insieme al bazar dell’ospedale e di fingersi una coppia.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Nuovi problemi in arrivo per Vanessa e Carolin

Ulrike Dremel si fa bella per incontrare Erik e quest’ultimo spera di aver conquistato la donna e di essere vicino a saldare tutti i suoi debiti. Purtroppo però, durante la serata passata insieme alla donna, si accorge che lei è ancora molto legata al marito.

Erik si scoraggia e pensa di trovare un altro modo per pagare i suoi debiti ma l’unica alternativa che trova è quella di pagare di sua tasca. Yvonne, molto preoccupata, prende la decisione di aiutare il compagno a rispettare l’accordo con Dremel.

Vanessa ha baciato Max e sebbene la cosa non le sia dispiaciuta, mette subito in chiaro di stare bene con Carolin. Per far sì che la sua compagna non lo sappia da altri e per essere con lei sincera, Vanessa decide di raccontare tutto.

Carolin è sconvolta dal racconto di Vanessa e le dice di aver bisogno di tempo per pensare. La ragazza si reca al Bräustüber e vi trova Michael. I due si confidano a vicenda i loro problemi e si abbracciano. Vanessa li vede e purtroppo travisa.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.