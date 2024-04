Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 22 al 26 aprile 2024: Josie lascia Leon e Paul le chiede di sposarlo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 22 al 26 aprile 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Josie lascia Leon e Paul le chiede di sposarlo

Le cose tra Leon e Josie si sono complicate e il ragazzo si accorge che la sua amata è sempre più distante. Per riconquistarla decide di chiederle di sposarlo.

Josie è sconvolta dalla proposta di Leon ma si trova costretta a rifiutare, accorgendosi di non amarlo e di essere ancora legata a Paul, da cui corre dopo aver lasciato il suo compagno.

Josie e Paul possono finalmente riunirsi ma la pasticcera deve comunque chiarire la situazione con Leon, che si dimostra comprensivo con lei ma decide comunque di lasciare il Fürstenhof per qualche giorno, per schiarirsi le idee.

Josie si prepara alla sfida delle praline di cioccolato insieme ad André. I due però avranno una brutta sorpresa.

Paul e Josie ritrovano per caso la torre su cui si erano giurati amore per sempre. Paul coglie l’occasione per inginocchiarsi davanti alla sua amata e chiederle di sposarlo.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Alexandra lascia Markus

Alexandra ha deciso di risposare Markus ma il suo cuore è diviso tra il marito e Christoph. La donna si rende conto di essere più che mai confusa quando, nello scrivere le promesse matrimoniali, trova l’ispirazione solo pensando al Saalfeld.

Alexandra continua con il suo progetto di risposare Markus e capisce quanto tiene alla sua famiglia, durante una cena insieme al marito e alla figlia. Quando però il marito cerca l’intimità con lei, si rende conto di non volere più la vicinanza del suo compagno e di amare profondamente Christoph.

Alexandra lascia Markus e lui tenta in ogni modo di farle cambiare idea. I suoi sforzi sono però vani e, in preda all’ira, finisce per aggredire Christoph, convinto che sia lui la causa di tutto.

Markus non può più rimanere al Fürstehhof e decide di andarsene. Alexandra e Christoph sono finalmente liberi di vivere la loro storia. Presto però la donna scopre che né suo marito né sua figlia sono disposti ad accettare la sua scelta.

La relazione tra Michael e Carolin è finita. Il dottore è molto giù di morale e pensa a quanto sia sfortunato in amore.

Carolin decide di lasciare casa dei Sonnbichler per non vedere sempre Vanessa ma le cose non migliorano e Carolin è costretta a pretendere chiarezza dalla Sonnbichler.

Valentina cerca di ritrovare la serenità andando a pesca insieme a Robert e ad Alfons. La ragazza però si ritrova a discutere con il padre e a decidere di lasciare il paese.

Michael e Valentina si incontrano per caso alla fermata del bus e la ragazza racconta al dottore cosa sta succedendo e cosa intende fare.

Michael informa Robert dell’intenzione della figlia di partire. Il Saalfeld, scoperto quanto sta accadendo, si precipita a fermare la sua bambina ma alla fermata del bus non c’è più nessuno.

Shirin viene dimessa dall’ospedale e si trasferisce da Gerry. Il ragazzo si prende cura di lei e non se la sente di lasciarla da sola nonostante la ragazza gli dica di stare bene.

Gerry, per evitare che Shirin si faccia male, si nasconde in casa per tenerla d’occhio ma la ragazza si accorge e va su tutte le furie.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.