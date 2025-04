Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 21 al 25 aprile 2025: Greta tradita da Noah

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 21 al 25 aprile 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 21 al 25 aprile 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Ana ha un’opportunità

Wilma fa un’offerta di lavoro molto generosa ad Ana, offrendole un lavoro con uno stipendio generoso che le permetterebbe di coprire le spese mediche di Apollo. Nonostante la grande opportunità, Nicole non è contenta e questo porta ad una discussione aperta tra madre e figlia. Nel frattempo, il nipote di Wilma ovvero Philipp affronta le sue prime sfide al Fürstenhof scontrandosi tuttavia con Werner, che è molto scettico nei suoi confronti e non fa di certo nulla per aiutarlo, anzi al contrario cerca di mettergli i bastoni tra le ruote. Nonostante la situazione, Philipp non si lascia abbattere. Nicole, invece, va a parlare con Wilma e alla fine decide di sostenere Ana e dirle di accettare la proposta lavorativa della donna.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Noah tradisce Greta

Il rapporto tra Noah e Greta è in bilico, soprattutto dopo che Alexandra si è intromessa nel loro rapporto mettendo sotto pressione la cuoca. Per recuperare il tempo perso insieme, Greta organizza una sorpresa per il suo fidanzato, regalandogli i biglietti per un concerto della sua brand preferita. Proprio quei giorni, tuttavia, uno chef famoso vuole Greta come ospite nel suo show televisivo e questa è un’occasione irrinunciabile per lei. Noah scopre tutto in modo indiretto ed è molto deluso. Così, spinto da questi sentimenti, Noah tradisce Greta. Pronto a rimediare, tuttavia, il ragazzo non prosegue la sua collaborazione con Verena e fugge a Francoforte, sperando che Greta lo perdoni.

Christoph contro tutti nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

Tra Markus e Christoph c’è sempre più tensione, ma il primo cerca di riconciliarsi per aiutare Julian, dopo aver scoperto le complicazioni legali che sta affrontando a seguito dell’incidente. Nel frattempo, Katja nutre dei dubbi sul rapporto con Markus ma i due riescono a chiarire la situazione a beneficio della nascente relazione. Nel frattempo, al Fürstenhof arriva un miliardario americano e Alexandra, sotto pressione, finisce con il discutere con Christoph portando a nuove complicazioni nella loro relazione già appesa ad un filo, dopo l’operazione di trapianto della donna.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.