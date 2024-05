Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 20 al 24 maggio 2024: Paul e Josie sono marito e moglie!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 20 al 24 maggio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 20 al 24 maggio 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Max vede Vanessa e Carolin baciarsi

Vanessa è in grande difficoltà. Non sa più come comportarsi e trova conforto in Robert, che le sta vicino. La ragazza non vuole rovinare del tutto la sua relazione con Max ma non può più negare di non provare più per lui gli stessi sentimenti.

Tra Vanessa e Max le cose degenerano durante una serata in cui la ragazza finisce per rivelargli di non poter più stare con lui. Max, dopo aver passato una notte insonne nella capanna, decide di non gettare la spugna e di lottare per il suo amore, chiedendole un’altra chance.

Vanessa respinge Max e lui comincia a chiedersi se la sua ex fidanzata non si sia innamorata di qualcun altro. Tra i due ragazzi arriva il momento del confronto ma Max è talmente ubriaco che Vanessa decide di non rivelargli tutta la verità. Questa decisione finisce per far infuriare Carolin.

Carolin decide di non forzare la mano con Vanessa e di concederle tutto il tempo di cui ha bisogno, per sistemare le cose con il suo ex fidanzato. Le due, dopo un momento di tensione, si riconciliano e si baciano. Max passa accanto a loro proprio in quel momento e rimane sconvolto da quanto vede.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Eleni ha un brutto incidente, Alexandra è disperata

Eleni si fa molto male cadendo dalle scale e Michael rivela che la ferita alla testa che si è procurata, è molto grave e la ragazza deve essere operata d’urgenza.

Alexandra e Markus sono terrorizzati che possa succedere qualcosa di grave alla loro figlia mentre Christoph insiste che si sia trattato di un incidente e spera che la giovane si riprenda velocemente.

Michael non ha buone notizie per Alexandra e Markus. Le condizioni di Eleni sono critiche. Christoph propone ad Alexandra di assumere un grande specialista ma la donna non ha i soldi per procedere in questo modo.

Alexandra si convince a farsi aiutare da Christoph e quando capisce che l’uomo non vuole in cambio nulla, gli permette di chiamare lo specialista e di lasciar visitare sua figlia.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Josie e Paul si sposano!

Erik ha paura di perdere Josie dopo il matrimonio. Yvonne interviene e racconta tutto a sua figlia.

Josie fa in modo che suo padre smetta di aver paura che loro due si perdano di vista.

Arriva finalmente il giorno delle nozze di Paul e Josie ma la giornata non si svolge nel migliore dei modi. Molti inconvenienti rischiano di non far arrivare gli invitati in tempo.

Per fortuna la cerimonia di nozze di Paul e Josie si conclude per il meglio e i due ragazzi sono molto felici. Erik commuove tutti con un discorso in onore di sua figlia e la serata finisce con gli sposi che passano la prima notte di nozze nella Suite Sissi.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.