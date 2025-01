Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 20 al 24 gennaio 2025: Markus operato d'urgenza, Eleni lo perdona

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 20 al 24 gennaio 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Robert e Nicole si baciano!

Certa di star ricevendo messaggi da Robert, Nicole fa uno strano discorso al Saalfeld per incoraggiarlo ad essere sincero e lui crede di avere finalmente una occasione per approfondire il rapporto e si confida con Michael in cerca di aiuto, inconsapevole che è proprio lui a mandare messaggi a Nicole. Così, Robert spinge Michael a rivelare a Nicole di essere in realtà lui l’autore die messaggi. Quando, tuttavia, Nicole parla a Robert delle e-mail lui se ne prende la responsabilità e si dichiara. Vista la situazione, Michael accetta di aiutare Robert e continua a scrivere messaggi a Nicole fingendosi l’amico però, quando vede i due baciarsi, non riesce più ad ingoiare l’orgoglio e decide di dimenticarla.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Otto e Valentina insieme

Otto ha salvato Valentina dal rapimento e lei confessa di voler stare con lui mentre Robert, per ringraziarlo, lo invita ad una colazione in famiglia. Mentre Valentina aiuta Otto a riconciliarsi con la famiglia nonostante l’iniziale riluttanza dei genitori del ragazzo. Valentina non si arrende ed elabora un piano perché sente che Otto sta soffrendo molto per i distacco familiare e, con l’aiuto di Werner, organizza un incontro al Fürstenhof. Dopo aver finalmente fatto pace con i suoi genitori, per Otto arriva un’altra bella notizia. Il ragazzo riceve un’offerta di lavoro a Bruxelles, ma è riluttante ad accettare dato che ha appena intrapreso la sua relazione con Valentina. Lei tuttavia ha le idee chiare: è pronta a seguirlo e vivere la loro storia d’amore.

Tempesta d’Amore: Theo e Lale nei guai

Mentre cresce l’affinità tra Theo e Lale, che sono sempre più complici, i due si trovano in una situazione d’emergenza quando la piccola Lina scompare improvvisamente durante un gioco. Theo e Lale si mettono sulle traccia della bambina e, durante le ricerche frettolose, il ragazzo mostra un lato inaspettatamente empatico del suo carattere.

Markus fa una scoperta terribile nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

Eleni decide di raccontare tutta la verità sul conto di Markus a Christoph e Alexandra, mentre Leander esamina nuovamente i risultati medici dell’uomo sospettando che qualcosa non vada. Nonostante gli esami siano negativi, Markus ha un nuovo mal di testa e Leander lo convince a sottoporsi a nuovi controlli, supportato anche da Eleni che, nonostante tutto, vuole il suo bene. Leander scopre così che Markus deve operarsi con urgenza alla testa e decide, nonostante il dilemma morale sulla riservatezza professionale, di rivelare tutto a Eleni permettendole di riconciliarsi con l’uomo. L’operazione e l’apprensione portano la famiglia a riunirsi in ospedale dopo riescono tutti a fare pace con Markus, perdonandolo.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.