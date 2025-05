Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 19 al 23 maggio 2025: Yvonne e Christoph a letto insieme!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 19 al 23 maggio 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: intrighi d’amore

Zoe continua a sentirsi trascurata da Philipp e, gelosa di Ana, sfoga la propria frustrazione su di lei scatenando una feroce discussione. Philipp riesce a evitare che la sua relazione segreta con Zoe venga scoperta, e spera che tutto continui secondo i suoi piani. Ignara di essere presa in giro, Ana si confida con Philipp: Vincent le ha rivelato che quest’ultimo ha somministrato farmaci scaduti a un agricoltore. Per sviare i sospetti e non confermare questa versione dei fatti, Philipp finge gelosia. La situazione, tuttavia, è sempre più strana e così Ana pone fine alla relazione con Philipp con grande sofferenza.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Nicole pensa a sé stessa

Dopo la disastrosa serata con Michael, Nicole ha cambiato idea e ha deciso di dare la priorità a sé stessa. Così, quando lui la invita al cinema, lei preferisce accettare una parte da solista nel coro. Una scelta che sorprende Michael, il quale si mostra entusiasta e inizia a cercare nuova compagnia per le sue serate. Nel frattempo, Josie fa il suo ritorno al Fürstenhof e si avvicina a Nicole, incuriosita dalla sua ricetta dei Pastéis de Nata, una ricetta che tuttavia lei non è ancora pronta a svelare a nessuno.

Tempesta d’Amore: Christoph e Yvonne a letto insieme

Christoph tenta di dimostrare la propria innocenza per non perdere Alexandra ma il loro legame è ormai rovinato e agli sgoccioli. Mentre Alexandra viene travolta da una passione inaspettata per Katja, Christoph finisce in un momento di debolezza con Yvonne. Yvonne, infatti, teme che il cancro sia tornato e lascia l’ospedale in preda al panico e proprio dopo la visita incontra Christoph, anche lui al massimo del suo momento buio, e così cede alla passione. Quando scopre che la diagnosi era sbagliata, Yvonne si sintirà in colpa verso Erik con il quale sta per convolare a nozze. Gerry organizza di nascosto l’addio al celibato di Erik, coinvolgendo Yvonne mentre Helene si reca a Salisburgo per aiutarli. Yvonne tuttavia dovrà fare la sua confessione ad Erik, e cosa accadrà dopo?

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.