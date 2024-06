Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 17 al 21 giugno 2024: Valentina si innamora di Michael!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 17 al 21 giugno 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 17 al 21 giugno 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Valentina si innamora di Michael

Valentina si sente in colpa per l’incidente di Eleni ma Michael cerca di farla distrarre. Convinta la ragazza a non incolparsi di nulla, il dottore la sprona a lavorare insieme a lui sul gommone.

Valentina riceve la chiamata di Fabien e torna a soffrire per la rottura con lui. Michael le offre la sua spalla per piangere e la conforta. Valentina gli è grata ma poi, durante la notte, fa un sogno molto strano.

Valentina ha sognato Michael e quando i due si incontrano la tensione è alle stelle. La ragazza cerca di non dare molto peso al sogno che ha fatto e riesce persino a calmarsi. Poi però quando si ritrova a lavorare fianco a fianco con il dottore, ecco riaffiorare i pensieri.

Valentina confida a Yvonne di essersi invaghita di qualcuno di cui non può innamorarsi e l’amica le consiglia di tenersi lontana da questo amore impossibile. Ma non sarà semplice tener lontano Michael.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Eleni rompe con Alexandra e accusa Leander di essere un impostore

Eleni dice no al viaggio negli Stati Uniti e annulla la trasferta. La ragazza vuole che sia Leander a prendersi cura di lei ma non vuole rimanere in albergo. Decide così di fare le valigie e di andare a vivere nell’appartamento di Shirin.

Alexandra si sente in colpa per quanto successo con i suoi figli e chiede loro perdono. I tre fanno pace, fino a quando Eleni si rende conto che la sua carta di credito non viene più accettata. La ragazza indaga e legge un rapporto sulla Schwarzbach-AG, capendo finalmente che lo scandalo che ha colpito la sua famiglia è molto più grave di quanto immaginasse.

Eleni è molto delusa da Alexandra e decide di lasciare il suo lavoro nell’azienda di famiglia e di rompere con sua madre. Christoph consola Alexandra, sconvolta dalla scelta della figlia e cerca pure di mediare tra le due. Eleni comincia a domandarsi come mai abbia così tanto a cuore il loro rapporto e la sua salute.

Leander cerca di aiutare Eleni e si fa avanti per distrarla e non farle pensare ai problemi tra i suoi genitori. Eleni sente che il giovane è l’unica persona che davvero possa aiutarla.

Dopo una notte insonne e piena di pensieri, Eleni comincia a dubitare della buona fede di Leander. La mattina accusa il giovane di essere in combutta con Alexandra e di averla da sempre ingannata.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Max vuole riconquistare Vanessa

Max è furioso con Carolin e non sopporta che la ragazza si sia messa in mezzo nelle sue questioni sentimentali. Il ragazzo soffre ancora per la rottura con Vanessa e si accorge di essere ancora innamorato di lei.

Max decide di sfidare Carolin. Il ragazzo vuole riprendersi Vanessa! Nonostante la sua rivale sia un osso duro, Max non molla la presa e riesce a passare del tempo con la sua ex fidanzata.

Vanessa è felice di passare del tempo con Max e pensa che sia arrivato il momento di riconciliarsi, amichevolmente, con il suo ex. La ragazza ignora le sue vere intenzioni.

Anticipazioni e Trame Tempesta d’Amore: Erik nei guai

Erik vorrebbe riuscire a coprire i suoi debiti prima che Yvonne scopra che la sua collana è stata portata al banco dei pegni. Per riscattare il gioiello dell’amata, il padre di Josie offre le sue quote del caffè a Robert ma lui, dopo avergli inizialmente detto di sì, finisce per non accettare e per disdire il loro accordo.

Erik è disperato e Yvonne continua a fare domande. Per riscattare la collana, Erik decide di offrire a Werner la sua proprietà forestale, come garanzia di un prestito. Poi però l’uomo riceve un’offerta di investimento ben più vantaggiosa.

André ed Helene si incontrano dopo il lungo viaggio in Africa. Le cose tra i due non vanno molto bene. Il loro appuntamento si interrompe bruscamente.

Gerry non vede l’ora di dare a Shirin il suo regalo di compleanno ma Erik e Yvonne pensano che la ragazza non sarà per nulla contenta. I due sono certi che la scultura tattile comprata dal ragazzo, non sia un dono adatto.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.