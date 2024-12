Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 16 al 20 dicembre 2024: Nicole si licenzia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 16 al 20 dicembre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Yvonne riceve la proposta di Erik

Quando Alexandra si sente infastidita dalla presenza di Yvonne, al ragazza viene relegata a lavorare in turni scomodi al Bräustüberl. Una sera, in particolare, un cliente scambia Greta per la madre di Yvonne e lei non la prende benissimo. Erik, accortosi del disagio della sua fidanzata, decide di organizzare una serata rilassante per le due cugine nell’area benessere ma proprio qui Yvonne finisce per fare una scoperta inquietante, che non riesce neppure a svelare a Erik. Molto colpita da ciò che ha scoperto inavvertitamente, Yvonne si rivolge a Michael in cerca di aiuto mentre Erik, ignaro di tutto, si preoccupa per la salute della sua fidanzata e decide di farle una proposta di matrimonio per cercare di rallegrarla, dato che dovrà affrontare imminenti sfide legate alla sua salute. Lei accetterà?

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Imani respinge Max

È chiaro ormai a tutti che Imani e Max siano sempre più legati, tanto che nella giovane nasce la consapevolezza di provare per lui sentimenti piuttosto forti. Nonostante questo, Imani decide di respingerli e buttarsi a capofitto nel lavoro, iniziando a ignorare Max per allontanarlo. La scelta funziona dato che Max è fortemente irritato dal suo atteggiamento. Quando decide di lasciare l’hotel per tornare a casa, Imani comprende che non è giusto andarsene senza salutare Max e dargli qualche spiegazione, così lo incontra nella sua capanna e qui succede qualcosa di inaspettato.

Nicole si licenzia nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

Trasferitasi dai Sonnbichler, Nicole può finalmente dedicarsi alla sua passione ovvero cucinare strudel di notte ma, quando scopre che il Liebling diventerà una lavanderia, si ritrova a considerare la possibilità di avere un caffè tutto suo, mettendo da parte la sua lealtà per Alexandra. Nonostante il dissenso di Alfons, Heldegard considera di supportare economicamente Nicole credendo nel progetto della caffetteria così, dopo aver acquistato il posto perfetto, Nicole si licenzia.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: intricato gioco di coppie in atto!

Quando l’evento di beneficienza presso il bar viene posticipato a causa di importanti danni causati dall’acqua, Eleni e Leander collaborano per salvare l’evento, nonostante i loro padri siano ancora in conflitto. Markus, infatti, vuole portare con sé Eleni in Africa e questo genera tensione con Christoph. Quando Eleni vede Leander insieme a Lale e si ingelosisce, Julian cerca di mantenere la calma per non allontanarla. Julian, sfruttando questa nuova vicinanza, vuole far trascorrere del tempo insieme da soli a Lale e Leander e studia un piano per allontanare il dottore da Eleni. Piano che, tuttavia, fallisce miseramente. Passiamo ad altri problemi di cuore. Greta nasconde a Noah di conoscere i suoi sentimenti per Valentina e respinge Otto che vorrebbe stringere un patto per aiutarla a tenersi il suo fidanzato, così da avere campo libero con Valentina. Così, il giorno dopo, Greta decide di affrontare apertamente Noah. Otto vuole conquistare Valentina e per farlo finge di essersi ferito nel lago, ma Leander lo scopre e manda in fumo il suo piano.

